PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE MINORENNI – BOLOGNA * 13ENNE MORTA PRECIPITATA DA TETTO: «DISPOSTO IL FERMO DI UN MINORENNE»

19.19 - lunedì 28 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna

Bologna, 28 ottobre 2024 h. 18.48

In relazione al decesso, in data 25 ottobre, di una ragazza di 13 anni in seguito a precipitazione dal tetto di un immobile in Via IV novembre in Piacenza, nel pomeriggio del 28 ottobre la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto il fermo di un minorenne.

Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza, che hanno condotto il ragazzo presso un Istituto Minorile, in attesa della convalida da parte del Giudice.

Ravvisato l’interesse pubblico alla comunicazione di informazioni in merito al procedimento, rappresentato dall’esigenza di rassicurare i consociati in ordine al pronto intervento dell’Autorità finalizzato all’accertamento dei reati, all’individuazione dei responsabili ed alla salvaguardia dell’interesse generale alla legalità, nonché dall’esigenza di informare la collettività in ordine a tempestività ed efficacia delle indagini attivate dalle Forze dell’Ordine, nonché circa l’utilità investigativa dei contributi provenienti da denuncianti e da persone informate sui fatti;

evidenziato che il presente comunicato intende dare atto degli sviluppi investigativi e processuali, sottolineando la non definitività delle acquisizioni ed il rispetto della presunzione di innocenza di cui al D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 188, ponendo inoltre massima cura nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati riguardanti i minorenni;

visto l’art. 5 D.L. vo 106/2006, come modificato dall’art. 3 D.Lgs 188/2021;

DISPONE DIRAMARSI il presente comunicato.

Il Procuratore della Repubblica

dott. Giuseppe Di Giorgio