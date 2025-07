PROCURA REPUBBLICA – PRATO * CARCERE: «33 INDAGATI E 41 DISPOSITIVI SEQUESTRATI, CHIUSA LA PRIMA TRANCHE D’INDAGINE»

08.31 - mercoledì 23 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lo specifico interesse pubblico alla divulgazione delle notizie Per la particolare rilevanza e il disvalore dei fatti sussiste specifico interesse pubblico alla divulgazione del seguente comunicato; interesse che si ravvisa nell’esigenza di far conoscere alla collettività la realtà criminale che ruota attorno alla struttura carceraria di Prato “La Dogaia” – caratterizzata da un pervasivo tasso di illegalità – e, al contempo, come gli inquirenti siano attenti a contrastarla. Gli esiti del primo filone investigativo

È stata conclusa la prima tranche delle articolate indagini ruotanti attorno all’istituto penitenziario pratese, nei confronti di trentatré indagati per i delitti di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, concretizzativi nella indebita introduzione e utilizzo di telefoni cellulari di diversi modelli e marche (Apple, Samsung, Redmi e Xiaomi), di ultima generazione, di microtelefoni di varie marche (Foyu e L8Star), di smartwatch, in molti casi risultati impiegati per mantenere i contatti con l’esterno, per un numero complessivo di quarantuno apparecchi e due ulteriori schede telefoniche, risultati impiegati nei reparti “Alta Sicurezza” e “Media Sicurezza” da parte di detenuti di nazionalità italiana, macedone, albanese, georgiana e filippina, nonché di due detenuti (uno di nazionalità italiana e altro e altro di nazionalità macedone) per due episodi di introduzione nello stesso di sostanze stupefacenti di tipo Cocaina e Hashish, occultati, in un caso, all’interno di contenitori di sugo con carne e, nell’altro, all’interno della camera di sicurezza.

La chiusura delle indagini relative alla rivolta verificatasi il 5 luglio 2025 Si è proceduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di nove detenuti di nazionalità albanese, marocchina, italiana e polacca per aver partecipato alla rivolta verificatasi il 5 luglio 2025 alla quale risulta aver partecipato il detenuto rumeno deceduto il 18 luglio 2025 – all’interno della camera di sicurezza, ove si trovava in regime di isolamento – per arresto cardiaco, come è emerso dall’esame autoptico effettuato. Gli accertamenti tecnici sulla causa della morte sono ancora in corso. Il proliferare dei rinvenimenti di stupefacente in seno all’istituto penitenziario pratese Quest’oggi è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di cinque grammi di Hashish e Cocaina, occultato all’interno di abiti, inseriti in un plico destinato a un detenuto, che si inserisce in una sequenza di rinvenimenti negli ultimi giorni.

Il 19 luglio decorso, infatti, sono stati rinvenuti quaranta grammi di Hashish, inserito in un frigo, e il 17 luglio 2025. sono stati trovati cinque grammi di Hashish, suddivisi in dieci dosi, all’interno di una cella di un detenuto. La presunzione di innocenza Si rappresenta, in ogni caso, che la responsabilità degli indagati dovrà essere vagliata nelle successive fasi del procedimento. In virtù della presunzione di non colpevolezza, i medesimi potranno considerarsi colpevoli solo sulla base di una sentenza passata in giudicato. Manda la segreteria per la trasmissione del presente comunicato al Signor Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze. Prato, 22 luglio 2025. Il Procuratore della Repubblica Luca Tescaroli yesca.