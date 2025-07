PROCURA REPUBBLICA – PAVIA * CORRUZIONE: «CONDANNATO A 4 ANNI E 6 MESI L’EX CARABINIERE ANTONIO SCOPPETTA, NEL PROCEDIMENTO “CLEAN 2”» (PDF)

12.45 - mercoledì 23 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

COPPETTA Antonio, ex Carabiniere in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Pavia, imputato nel procedimento CLEAN 2, è stato condannato dal GUP all’esito del giudizio abbreviato, per tutte le imputazioni oggetto di giudizio. Il giudice lo ha dichiarato responsabile di tutti i reati ascritti, e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, alla interdizione legale, alla confisca dell’immobile profitto del reato, per la quota di sua titolarità (la meta).

Si riportano le imputazioni per le quali è intervenuta la condanna di Antonio SCOPPETTA: SCOPPETTA Antonio 1) del reato di cui agli artt. 81 co. 2 e 319 c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, per mettere e per aver messo stabilmente a disposizione le proprie funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Pavia – Aliquota Carabinieri) e i poteri connessi, nonché per aver conseguentemente compiuto atti contrari ai doveri di tale ufficio, dinnanzi alle richieste trasmesse da PAPPALARDO Maurizio (che a sua volta agiva nel proprio interesse ma anche nell’interesse di terzi imprenditori e politici), riceveva da PAPPALARDO Maurizio denaro, di cui necessitava diuturnameione.