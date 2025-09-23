PROCURA REPUBBLICA – BOLZANO * INCIDENTE A22: «INDAGATI DUE CARABINIERI, PER MANCATO INTERVENTO SULL’INGRESSO CONTROMANO DI TAPPEINER»

14.21 - martedì 23 settembre 2025

In relazione a notizie di stampa comparse con riferimento all’incidente sulla A22 in cui perse la vita Tappeiner Tobias e diverse persone rimasero gravemente ferite si comunica quanto segue: dall’analisi delle telecamere di sorveglianza della A22 di Bolzano Sud, è emersa la presenza di un’autovettura dei Carabinieri con colori d’istituto sul lato destro in uscita dal casello. Accertamenti sono in corso per verificare dove si trovava l’equipaggio dell’autovettura al momento dell’arrivo del Tappeiner e dell’ingresso dello stesso in autostrada.

Sono pertanto stati iscritti nel registro delle notizie di reato i due appartenenti alle forze dell’ordine al fine di approfondire se gli stessi fossero in condizione di rendersi conto dell’ingresso contromano da parte del Tappeiner e di fermarlo. Si ipotizza la violazione degli artt. 590 bis e 589 codice penale in relazione all’art. 40 capoverso (Lesioni personali stradali gravi o gravissime e omicidio colposo in relazione all’obbligo di evitare l’evento).