PROCURA REPUBBLICA BOLZANO * DELITTO VIA TRIESTE: « DISPOSTO IL FERMO DI INDIZIATO NEI CONFRONTI DI UN ALBANESE, CON L’IPOTESI DI OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO DELLA RUMENA M.A.E »

Nr. 5/2022 n.s. Procura/Staatsanwaltschaft Bolzano/Bozen, li/am 25.10.2022

Donna trovata morta a Bolzano – II

La Procura della Repubblica di Bolzano comunica di aver disposto nelle prime ore di oggi 25.10.2022 il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino albanese sottoposto ad indagini preliminari con l’ipotesi di omicidio volontario aggravato della cittadina rumena M.A.E, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto all’interno dell’appartamento di via Trieste n. 42/D a Bolzano, ove la coppia conviveva. A seguito degli indizi di reato raccolti e delle dichiarazioni confessorie dell’indagato, il provvedimento di fermo è stata eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Bolzano. Nella giornata odierna verrà eseguita l’autopsia disposta ieri dalla Procura della Repubblica. Ferma la presunzione di innocenza dell’indagato, si procederà nei termini procedurali a richiedere al giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento di fermo.

Il Procuratore della Repubblica

Frau in Bozen tot aufgefunden – II

Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass in den frühen Morgenstunden des 25.10.2022 die Festnahme eines albanischen Staatsangehörigen angeordnet worden ist, gegen den wegen des Verdachts der erschwerten vorsätzlichen Tötung der rumänischen Staatsangehörigen M.A.E. ermittelt wurde. Die Frau war leblos in der gemeinsamen Wohnung der beiden in der Triester Straße 42/D in Bozen aufgefunden worden. Nach den gesammelten Indizien und den Geständnisaussagen der beschuldigten Person hat die kriminalpolizeiliche Abteilung der Quästur Bozen die Festnahmeverfügung ausgeführt. Am heutigen Tag wird die Obduktion der Leiche vorgenommen, die gestern von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden ist. Unter Wahrung der Unschuldsvermutung gegenüber der beschuldigten Person wird innerhalb der vorgesehenen Verfahrensfristen beim Richter für die Vorerhebungen die Bestätigung der Festnahme beantragt. Der Leitende Oberstaatsanwalt