PROCURA DELLA REPUBBLICA – PRATO * ALLUVIONE NOVEMBRE 2023: “ RINVIO A GIUDIZIO PER I DISASTRO E OMICIDIO COLPOSO NEI CONFRONTI DI BIFFONI E DI CALAMAI, ALLORA SINDACI DI PRATO E MONTEMURLO”

21.45 - sabato 2 agosto 2025

Per la particolare rilevanza dei fatti sussiste specifico interesse pubblico alla

divulgazione del seguente comunicato.

Quest’ufficio ha predisposto il rinvio a giudizio per i reati di disastro colposo e di omicidio colposo nei confronti di Matteo Biffoni e di Simone Calamai, sindaci

rispettivamente del Comune di Prato e del Comune di Montemurlo, in relazione ai fatti

verificatisi il due e il tre novembre del 2023, quando una violenta alluvione colpì i

territori di Prato e Montemurlo, cagionando ingenti danni alla popolazione ivi

residente, ai mezzi di trasporto, agli insediamenti urbani e industriali, nonché il decesso di Antonio Tumolo e Alfio Ciolini e ponendo in serio pericolo la vita di un cittadino cinese, nato nel 1971, miracolosamente scampato alla morte, e di un cittadino italiano, salvato grazie al coraggioso intervento di un uomo honduregno, il quale, rischiando a sua volta la vita, attraversava le acque legandosi una corda al corpo e andando a recuperare il malcapitato.

Unitamente ai due sindaci, la Procura di Prato ha esercitato l’azione penale, ritenendoli responsabili, a titolo di cooperazione colposa nei predetti reati, anche gli amministratori e i tecnici che, nei rispettivi enti comunali, erano responsabili in materia di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di protezione civile, ravvisando profili di addebito sia nelle fasi precedenti ai fatti alluvionali, che in quelle emergenziali contestuali ai fatti stessi.

Il reato di disastro colposo è addebitato anche a Luca Della Longa, all’epoca dei fatti Direttore del IV Tronco di Autostrade per l’Italia, per aver omesso di adottare

provvedimenti di restrizione e/o chiusura del traffico veicolare nel tratto

dell’autostrada A11 adiacente al casello di Prato Est posto in corrispondenza del fiume

Bisenzio con conseguente gravissimo pericolo per la pubblica incolumità, tra gli altri,

degli utenti della strada, tra i quali di un cittadino cinese, il quale, trovandosi a transitarelungo il suddetto tratto a bordo della propria autovettura in direzione Prato Est in prossimità della relativa corsia di decelerazione precipitava nel vuoto finendo

sommerso dalle acque del Fiume Bisenzio e rimanendo aggrappato, fino all’arrivo dei

soccorsi, alla vegetazione ivi presente.

I fatti oggetto delle imputazioni sono stati ricostruiti grazie all’apporto tecnico di un

collegio di quattro consulenti esperti in materia idraulica, idrogeologica, geotecnica e di protezione civile, nonché all’efficace contributo investigativo dei Carabinieri del

N.I.P.A.A.F., i quali hanno coadiuvato questo Ufficio anche nelle fasi successive alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notifica a seguito della quale, sulla scorta degli interrogatori e delle allegazioni difensive di alcuni indagati, la Procura ha compiuto ulteriori e doverosi accertamenti, gli esiti dei quali sono al vaglio dell’ufficio al fine di adottare ogni determinazione al riguardo.

L’udienza preliminare è stata fissata dal Gip di Prato per la data del 19 novembre

prossimo.

La presunzione di innocenza

Si rappresenta, in ogni caso, che la responsabilità degli imputati destinatari della richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere vagliata nelle successive fasi del

procedimento. In virtù della presunzione di non colpevolezza, i medesimi potranno

considerarsi colpevoli solo sulla base di una sentenza passata in giudicato.

Manda la segreteria per la trasmissione del presente comunicato al Signor Procuratore

Generale presso la Corte d’appello di Firenze.

Prato, 2 agosto 2025.

Il Procuratore della Repubblica

Luca Tescaroli