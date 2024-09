PROCURA DELLA REPUBBLICA / CARABINIERI – NUORO: «, ROBERTO GLEBONI DI 52 ANNI HA UCCISO LA MOGLIE E FERITO DUE FIGLI MINORI, POI SI È TOLTO LA VITA»

13.54 - mercoledì 25 settembre 2024



Nuoro omicidio plurimo e suicidio. Nella mattinata odierna, intorno alle ore 7.00, Roberto GLEBONI, nuorese di anni 52, residente in via Ichnusa nr. 5, operaio forestale, incensurato, per cause in corso di accertamento, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco con una pistola calibro 7.65, legalmente detenuta, all’indirizzo del proprio nucleo familiare, uccidendo la moglie Maria Giuseppina MASSETTI di anni 43, la figlia Martina venticinquenne, e ferendo altri due figli minori di 14 e 10 anni.

L’omicida, dopo aver sparato anche ad un vicino di casa, Paolo SANNA, incontrato casualmente sul pianerottolo, ha raggiunto l’abitazione della madre Maria Esterina RICCARDI, sita in via Gonario PINNA nr. 5 e, dopo averla aggredita e ferita gravemente con un colpo di pistola, si è tolto la vita con la medesima arma.

I due feriti SANNA Paolo e RICCARDI Maria Esterina sono attualmente ricoverati presso l’ospedale San Francesco in gravi condizioni mentre non destano preoccupazione le condizioni del figlio quattordicenne del Gleboni. Sulla scena del crimine sono intervenuti i Sostituti Procuratori della Repubblica Riccardo Belfiori e Sandra Piccicuto unitamente a personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri con i rispettivi Reparti specializzati per i rilievi scientifici.

Le indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, sono affidate congiuntamente a personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Non risultano pregresse segnalazioni/denunce di violenze in ambito familiare.