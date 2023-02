PRO VITA FAMIGLIA * “YOUNG QUEER GENERATION“: AVANZINI, « GRAZIE AL CONSIGLIERE GALATEO, NON VI SARÀ PROGETTO “GENDER” NELLE SCUOLE DI BOLZANO »

16.13 - venerdì 24 febbraio 2023

Bolzano. Pro Vita Famiglia: Bene modello scolastico senza nessun progetto gender. Accogliamo con favore la notizia che, nelle scuole di Bolzano, non ci sarà alcun finanziamento a nessun progetto gender o LGBTQIA+. Ringraziamo i consiglieri, in primis Marco Galateo, che hanno respinto le proposte di alcune associazioni arcobaleno le quali avevano chiesto l’adesione delle scuole a un progetto chiamato “Young Queer Generation” e che in un primo momento era stato indicato come finanziato “dall’Ufficio Cultura della Provincia Autonoma di Bolzano”. Anche l’assessore Philipp Achammer ha confermato che nessun progetto di questo tipo, né tantomeno quelli legati alla rete Ready, sono stati finanziati dall’Ufficio cultura e scuola di lingua tedesca.

E’ stata così salvaguardata la crescita psico-fisica e la sana educazione dei bambini e la libertà educativa delle famiglie del territorio. Ricordiamo, infatti, che purtroppo non solo in Trentino Alto-Adige ma in tutta Italia sono sempre di più le istanze LGBT che vogliono portare nelle scuole di ogni ordine e grado messaggi pericolosi come l’ideologia gender, la sessualità fluida, la Carriera Alias e la separazione del genere dal sesso biologico. Speriamo che il coraggio dei consiglieri di Bolzano sia di esempio per politici e amministratori delle altre province e regioni d’Italia». Il commento di Francesco Avanzini, Referente del Circolo Territoriale di Bolzano di Pro Vita & Famiglia Onlus.