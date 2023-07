PRO VITA FAMIGLIA * UTERO IN AFFITTO: COGHE, « PROPOSTA DI LEGGE, BENE IL VOTO DELLA CAMERA CHE HA RESPINTO LE PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ »

09.17 - mercoledì 19 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Utero in affitto. Pro Vita Famiglia: voto su pregiudiziali dimostra legittimità proposta ora si voti subito. «Bene il voto della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità della proposta di legge sull’utero in affitto reato universale. E’ l’ennesima prova che rendere reato la maternità surrogata anche quando commessa all’estero è una norma di civiltà, buon senso e che rispetta pienamente la Costituzione perché difende le donne e i bambini, altrimenti trattati come schiave le prime e come oggetti da acquistare i secondi. Ora il Parlamento non ha più scuse né alibi per ritardare una norma che si fa sempre più urgente.

Ci aspettiamo, la prossima settimana quando è in programma il prosieguo della discussione, che il voto arrivi subito e la maggioranza a favore sia la più ampia possibile. Ne va della tutela della dignità di donne e bambini e metterebbe finalmente uno stop alle pretese ideologiche di chi vuole letteralmente i “figli” a tutti i costi». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.