PRO VITA FAMIGLIA * IDEOLOGIA GENDER: COGHE, « HO INCONTRATO IL MINISTRO, LA PETIZIONE CONSEGNATA NELLE MANI DI VALDITARA HA RAGGIUNTO 69.000 FIRME »

Chiudiamo l’anno in bellezza! Questa è l’ultima mail del 2022 e sono contentissimo che contenga una bella notizia. Infatti i nostri tentativi sono andati a buon fine: sono stato ricevuto dal Ministro dell’Istruzione in persona, il professor Giuseppe Valditara, col quale ho potuto confrontarmi direttamente su ciò che ci sta a cuore.

Avevo già incontrato anche il Sottosegretario all’Istruzione, On. Paola Frassinetti, ma desideravo davvero chiudere quest’anno di battaglia contro l’ideologia gender e la Carriera Alias essendo certo che fosse il Ministro stesso, in persona, ad ascoltare e raccogliere le nostre preoccupazioni in merito.

Ce l’abbiamo fatta, obiettivo raggiunto! Un selfie scattato poco prima di entrare nell’ufficio personale del Ministro dell’Istruzione. Ho consegnato nelle mani del Ministro un faldone pieno di documenti, tra cui:

Le 68.911 firme raccolte dalla nostra petizione contro l’ideologia gender, la Carriera Alias, i bagni “neutri” e l’uso di lettere e simboli estranei alla grammatica italiana per eliminare le desinenze maschili e femminili (come asterischi e “schwa”);

Un dossier contenente le centinaia di iniziative ideologiche nelle scuole di tutta Italia che abbiamo ricevuto e gestito negli ultimi anni, aggiornato a questo dicembre ;

Una dettagliata analisi giuridica sulla illegittimità della “Carriera Alias” adottata dalle scuole italiane;

Una copia delle oltre 150 diffide spedite nei giorni scorsi alle scuole che hanno approvato la Carriera Alias;

Il vademecum Protagonisti nelle Scuole che abbiamo realizzato per aiutare i genitori a capire come funziona il sistema scolastico al fine di parteciparvi attivamente, anche per gestire l’eventuale tentativo di introdurre in classe attività ideologiche ;

Un rapporto col clamoroso risultato del sondaggio nazionale che abbiamo commissionato all’Istituto Noto, secondo cui l’80% degli italiani vuole che le famiglie siano sempre preventivamente informate sulle attività che la scuola intende svolgere sui temi della sessualità e dell’affettività (oggi questo non accade quasi mai!).

Si è trattato di un primo incontro conoscitivo e confido di poterne avere altri prossimamente per fare ulteriori segnalazioni e approfondire i temi accennati.

Per ora, siamo estremamente soddisfatti di aver chiuso il 2022 avendo potuto rappresentare le nostre istanze e le nostre preoccupazioni direttamente al Ministro, dopo mesi pieni di iniziative in tutta Italia per denunciare l’inaccettabile colonizzazione ideologica nelle scuole ad opera delle associazioni LGBTQIA.

La petizione contro l’ideologia gender e la Carriera Alias che abbiamo consegnato nelle mani del Ministro (che è ancora aperta!) ha raggiunto circa 69.000 firme. Ne mancano quindi pochissime per sfondare la quota non solo simbolica di 70.000.

