PRO VITA E FAMIGLIA * UTERO IN AFFITTO: COGHE, « BENE DDL PER REATO UNIVERSALE, ORA ITER RAPIDO E POLITICA UNITA »

20.20 - mercoledì 8 febbraio 2023

Utero in affitto. Coghe (Pro Vita Famiglia): Bene Ddl per reato universale. Ora iter rapido e politica unita. «E’ una misura di civiltà rendere la barbara pratica dell’utero in affitto reato universale quindi punibile anche se commesso all’estero. Accogliamo con favore la presentazione del disegno di legge a prima firma Malan e Rauti, che va nel solco della tutela delle donne e dei bambini.

La maternità surrogata, come motivato da una sentenza della Cassazione dello scorso dicembre, è una “pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Viola i loro diritti perché le sfrutta e le usa per sfornare bambini, trattati poi come oggetti del desiderio da acquistare come prodotti al supermercato. Per questo ci aspettiamo che il Ddl sia accolto favorevolmente da tutto il Parlamento e abbia un iter più rapido possibile per diventare presto legge». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.