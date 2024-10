PRO VITA E FAMIGLIA * STRUMENTALIZZAZIONE: COGHE, «BAMBINI TRANS? NON SIAMO RIMASTI A GUARDARE» (VIDEO)

15.15 - giovedì 3 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Se c’è una cosa che proprio non posso tollerare è la strumentalizzazione di bambini usati come cavie per alimentare le ideologie politiche degli adulti. E se questo avviene all’interno di una Università pubblica, finanziata coi soldi di noi contribuenti, per mano di attivisti trans… beh, , non posso restare a guardare!

Dopo la nostra denuncia del Laboratorio per bambin* trans e gender creative, ho scritto al Rettore dell’Università, sperando in una sua presa di posizione chiara e responsabile.

Ho ricevuto una risposta inaccettabile: ha difeso il laboratorio, definendolo una “ricerca esplorativa” su temi ancora incerti, e ha persino accusato noi – e tutti i 35.000 firmatari della nostra petizione – di condurre una sorta di “caccia alle streghe”.

Di fronte a una risposta così irricevibile, non potevamo rimanere in silenzio. Siamo passati immediatamente all’azione! Abbiamo portato la voce di più di 35.000 cittadini direttamente alle porte del Rettorato di Roma tre.

Guarda il video della nostra azione cliccando sull’immagine qui sotto:

Cosa ne pensi della nostra azione ? So che ancora non hai firmato la petizione, ti piacerebbe farlo ora?

Clicca qui per aggiungere il tuo nome: basta sperimentazioni ideologiche, i bambini non sono cavie!

Durante l’azione abbiamo spiegato con chiarezza le motivazioni della nostra mobilitazione davanti a decine di telecamere e giornalisti. Abbiamo portato avanti la protesta, amplificando la voce di chi ha firmato per proteggere i bambini e fermare questa iniziativa ideologica senza nessun fondamento scientifico.

E adesso ? Non ci fermiamo! Nonostante non ci siano notizie certe sul fatto che il laboratorio abbia avuto luogo, noi abbiamo deciso di andare fino in fondo.

Continueremo questa importante battaglia e chiederemo all’Università che siano pubblicati i documenti e i verbali del Comitato Etico e gli obiettivi del progetto di ricerca. Come cittadini e contribuenti, abbiamo il diritto di sapere come vengono utilizzati i nostri soldi e su quali basi scientifiche (se ci sono!) questo laboratorio è stato approvato.

Posso chiedere di unirti a noi nella difesa dei bambini firmando la petizione? Università e scuole non possono essere campo politico e ideologico per promuovere l’Agenda Lgbtqia, come spesso vediamo con l’adozione della carriera alias, dei bagni neutri, di progetti gender, con finanziamenti a iniziative di associazioni arcobaleno e con finte ricerche scientifiche.

Ecco perché la nostra battaglia non solo continuerà, ma abbiamo intenzione di amplificarla ad Ottobre con una grande campagna di denuncia contro gli abusi dell’ideologia gender sui bambini e ragazzi mai vista in Italia! Nella prossima email ti condividerò dettagli essenziali. Mi raccomando, non perderti le prossime comunicazioni.

In alto i cuori!

*

Jacopo Coghe

Portavoce

Pro Vita & Famiglia Onlus