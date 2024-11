PRO VITA E FAMIGLIA * SCUOLE ITALIANE – IDEOLOGIA GENDER: «ADESSO BASTA, IL MINISTRO VALDITARA RICHIAMI ALL’ORDINE I SUOI FUNZIONARI» (PETIZIONE)

21.51 - giovedì 21 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Adesso basta: il Ministro richiami all’ordine i suoi funzionari! Oltre il danno, la beffa! Che nelle scuole italiane si promuovano attivamente l’ideologia Gender e l’Agenda LGBTQ, purtroppo, non è una novità. Come hai visto anche col tour di Luka Hein, la denuncia e il contrasto di questa piaga è una nostra priorità assoluta.

Ma che a favorire la confusione dei nostri giovani nelle scuole sia lo stesso Ministero dell’Istruzione di un Governo di centrodestra che, a parole, si dice “anti-gender”… questo è troppo! Gli Uffici Scolastici Regionali della Lombardia e dell’Emilia Romagna – uffici periferici del Ministero dell’Istruzione e quindi del Governo – hanno invitato docenti e studenti a partecipare a corsi imbevuti di ideologia gender!

Nello specifico, “percorsi di costruzione identitaria” e “identità non binarie”… è gravissimo! Nel resto della mail ti spiegherò meglio. Stiamo chiedendo con urgenza al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di ORDINARE ai Direttori Generali degli Uffici Regionali del suo Ministero di bloccare ogni iniziativa Gender e LGBTQ nei loro territori: firmando la petizione “Stop Gender nelle Scuole” darai più forza popolare alla richiesta che stiamo facendo arrivare al Ministro Valditara!

Oggi però non basta firmare: di fronte alla grave inerzia del Ministro Valditara ti chiedo per favore un piccolo passo in più: condividi ora la petizione con quanti più amici ti è possibile tramite lo Stato e le chat di WhatsApp:

L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna ha invitato i docenti a partecipare a un “corso di formazione” totalmente imbevuto di ideologia Gender, intitolato:

“Traiettorie educative sui temi delle differenze di identità di genere, orientamento sessuale e abilità: io sono risorsa o sono barriera?”

Chi sarebbero i docenti “barriera”? Quelli che non accettano di usare il loro ruolo educativo per indottrinare i ragazzi e le ragazze con idee antiscientifiche e dannose?

Quelli che non considerano un bene per i loro studenti iniziare a trattarli indifferentemente da maschi o femmine a seconda di come si “sentono”?

Inquietante anche un altro modulo dello stesso evento:

“Accompagnare percorsi di costruzione identitaria in contesti educativi: quando siamo disabilitanti?”

Il ruolo dell’insegnante sarebbe quello di “accompagnare” i presunti “percorsi di costruzione identitaria” degli studenti?

Quali siano questi “percorsi di costruzione identitaria”, d’altro canto, è chiarito dall’intervento immediatamente successivo:

Adozione della Carriera Alias

Chiaro, no? Chi non si adegua all’ideologia Gender e alla folle e illegittima Carriera Alias è un docente “disabilitante”.

Il Ministro Valditara non può restare a guardare: nei fatti, è il suo stesso Ministero che sta promuovendo la Carriera Alias e l’ideologia LGBTQ per il tramite dei suoi uffici territoriali!

È fondamentale aumentare le firme della petizione nazionale di Pro Vita & Famiglia contro il Gender nelle Scuole: dopo aver firmato, ti prego di condividere la petizione con 10 o almeno 5 amici su WhatsApp:

E l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia? L’ufficio locale competente per la provincia di Milano ha invitato i docenti – e addirittura gli studenti! – a partecipare a un convegno medico su vari temi, tra i quali “le identità non binarie”.

Ti ricordo che per “identità non binarie” si intende identità di genere che non riconoscono la dualità maschile e femminile della sessualità umana e quindi si rifiutano di collocarsi in questa alternativa.

Nel corso dell’evento – peraltro promosso dal pediatra Luca Bernardo, attuale Consigliere comunale di Forza Italia a Milano e candidato Sindaco della coalizione di centrodestra alle ultime elezioni contro Beppe Sala – troviamo questi interventi:

Incongruenze di genere: il lavoro clinico in età evolutiva nell’istituzione ospedaliera.

Basta che tu sia felice: genitori e minori che richiedono la transizione.

Sai cosa mi ha lasciato attonito? Leggere, tra i nomi delle autorità istituzionali presenti, quello del Sottosegretario di Stato all’Istruzione Paola Frassinetti (Fratelli d’Italia).

Voglio lasciare al Sottosegretario Frassinetti il beneficio del dubbio, perché può capitare di partecipare a eventi apparentemente innocui ma che nascondono gravi pericoli.

Adesso, però, lo sappiamo: quell’evento promuove contenuti politici e ideologici sulle “identità non binarie” e la “varianza di genere” e l’invito fatto a docenti e studenti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia è del tutto inopportuno, come la presenza della stessa Frassinetti!

Aumenta le firme della petizione nazionale “Stop Gender nelle Scuole” per chiedere con più forza al Ministro Valditara di richiamare all’ordine i suoi funzionari e impedirgli di aumentare i danni prodotti nelle scuole dall’ideologia Gender! Non abbiamo mai preteso che il Governo Meloni risolvesse il problema dell’ideologia Gender nelle scuole in un colpo solo.

Sappiamo bene che è una sfida difficile contro organizzazioni ideologiche sostenute da potenti mezzi economici, politici e mediatici: lo sappiamo perché lo sperimentiamo sulla nostra pelle ogni santo giorno. Ma dopo 2 anni di Governo non è stato accennato nemmeno il più timido intervento a tutela della Libertà educativa dei genitori, e adesso sono addirittura gli uffici locali del Governo a promuovere il Gender.

È il momento di alzare la voce – e di aumentare, di molto, il numero delle adesioni alla petizione nazionale “Stop Gender nelle Scuole” (firma e condividi!)

Grazie infinite del tuo aiuto, ti aggiornerò sugli sviluppi!

In alto i cuori,

*

Jacopo Coghe

Portavoce

Pro Vita & Famiglia Onlus