PRO VITA E FAMIGLIA * SCUOLA: RUIU, « ASSURDA LA DAD PER I NON VACCINATI, COSTA VUOLE CLASSI DIFFERENZIALI CON DISCRIMINAZIONI E INGIUSTIZIE? » (PETIZIONE)

21:21 - 17/01/2022

Scuola. Pro Vita & Famiglia: «Assurda Dad per non vaccinati. Costa vuole classi differenziali con discriminazioni e ingiustizie?»

«E’ assolutamente irricevibile l’idea paventata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di una Didattica a Distanza per chi non si vuole vaccinare. I nostri figli hanno sofferto abbastanza le conseguenze delle chiusure, con ripercussioni pesantissime sulla loro salute e sulla loro educazione. Una proposta del genere significa aumentare in modo sconsiderato le discriminazioni e le ingiustizie», è il commento di Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia.

«Migliaia di giovani dalle scuole medie in su – prosegue Ruiu – sarebbero condannati a conseguenze devastanti come l’aumento di ansie, depressione, autolesionismo e tentativi di suicidio oltre che una maggiore analfabetizzazione. Una Dad per non vaccinati sarà una discriminazione tra ragazzi vaccinati e non vaccinati, con gli ultimi destinati ad essere esclusi, bullizzati, emarginati e a non poter studiare e apprendere come i loro coetanei. E’ questa la scuola che vuole Costa? Una scuola di emarginati con le classi (online) differenziali come un secolo fa? La sola idea è assurda: che nessuno studente sia discriminato! Siamo stanchi di veder esasperato il già teso e rancoroso clima tra popolazione vaccinata e non vaccinata!»