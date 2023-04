PRO VITA E FAMIGLIA – ROMA * UTERO IN AFFITTO: PRESIDENTE BRANDI, « I “SINDACI ARCOBALENO” SI SONO DATI APPUNTAMENTO A TORINO IL 12/5 , NOI SAREMO PRESENTI PER “ROVINARE LA FESTA“ »

19.15 - lunedì 3 aprile 2023

Il Partito Democratico sta mobilitando i suoi Sindaci per imporre a milioni di studenti e cittadini l’ideologia Gender nelle scuole e nella società, la legittimazione dell’utero in affitto e l’intera Agenda politica LGBTQIA.

Questo è il frutto della svolta estremista impressa al Pd dal nuovo Segretario Elly Schlein: femminista, abortista, favorevole alle adozioni gay, all’utero in affitto, al matrimonio fra persone dello stesso sesso, al gender nelle scuole e alla transizione sessuale dei minori.

Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari… i Sindaci del Pd stanno trasformando le città più importanti d’Italia in enormi laboratori arcobaleno a cielo aperto, che prendono di mira soprattutto i nostri figli e i nostri nipoti.

Stiamo preparando decine di iniziative di denuncia, protesta, informazione, risonanza mediatica e pressione istituzionale contro i “Sindaci Arcobaleno” in tutte le Città dove stanno non solo imponendo la dittatura LGBTQIA e l’ideologia gender ma anche violando la legge (utero in affitto e la carriera Alias nelle scuole sono illeciti).

Sarà una battaglia lunga e dura, combattuta nelle piazze, nei Consigli Comunali, nei Municipi, in televisione, sui giornali, sul web e nei Tribunali, perché questi Sindaci stanno violando la legge.

I Sindaci che stanno registrando nelle anagrafi comunali bambini come figli di “due padri” o “due madri” stanno legittimando pratiche illegali in Italia che alcuni vanno a commettere all’estero: l’utero in affitto per dotare di un bambino due uomini e la compravendita di gameti umani (seme e ovuli) per dotare di un bambino due donne tramite fecondazione artificiale.

Che questi atti servano a “tutelare i bambini” nati da queste pratiche illegali, come sostengono i “Sindaci Arcobaleno”, è una colossale menzogna: a quei bambini non manca alcun diritto… tranne quello di crescere col papà o la mamma che gli sono stati rubati!

I “Sindaci Arcobaleno” di tutta Italia si sono dati appuntamento a Torino il prossimo 12 maggio per manifestare insieme alla Lobby LGBTQIA, alle “Famiglie Arcobaleno” e al Pd estremista di Elly Schlein contro il diritto dei bambini a una mamma e un papà.

Non esistono “figli di coppie gay”, perché solo un uomo e una donna possono generare la Vita!

Anche noi di Pro Vita & Famiglia quel giorno saremo lì per “rovinargli la festa” con un’azione eclatante, per impedire alla Lobby LGBTQ e al Pd radicale di Elly Schlein di raccontare agli italiani menzogne ideologiche sui bambini, sulla famiglia e sull’utero in affitto.

Unendo le forze impediremo al Partito Democratico di modellare un’Italia “arcobaleno” usando i Sindaci che governano migliaia di Comuni e le città più importanti e popolose del nostro Paese.

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia

