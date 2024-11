PRO VITA E FAMIGLIA * PREMI: «ABBIAMO AVUTO L’ONORE DI RICEVERE IMPORTANTI RICONOSCIMENTI, GRAZIE A CHI CI HA SOSTENUTO»

16.19 - sabato 30 novembre 2024

Spesso ci troviamo a parlarti degli attacchi che subiamo: insulti, critiche feroci e, purtroppo, anche episodi gravi, come quello che ha colpito la nostra sede a Roma. Ma oggi ti scrivo per raccontarti qualcosa di diverso.

Voglio parlarti di riconoscimenti. Spesso i media cercano di dipingere un’immagine distorta della realtà (tu lo sai meglio di me), come se tutta la società fosse parte di quella minoranza rumorosa e aggressiva che disprezza il nostro impegno per i valori che abbiamo più a cuore.

Ma la verità è un’altra. La società non è fatta solo di odiatori, ma di tantissime persone che riconoscono la rilevanza dell’impegno di Pro Vita & Famiglia per la vita, la famiglia e la libertà educativa, al punto da conferirci importanti riconoscimenti.

Come quello che ho avuto l’onore di ricevere sabato 28 settembre dalla Fondazione “Vexillum – Giuseppe Sciacca” (nella categoria Vita e Famiglia), durante la Cerimonia della XXII edizione del premio stesso, tenutasi in Vaticano, presso l’Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana.

Giovedì 28 novembre, poi, è stata Francesca Romana Poleggi, Direttore editoriale del nostro mensile Notizie Pro Vita & Famiglia, a essere insignita del XII Premio Nazionale “Caravella Tricolore”, nel corso della Cerimonia svoltasi nella Sala Conferenze della Fondazione “Alleanza Nazionale”. Questi premi non sono solo i nostri. Sono anche tuoi.

Sono il riconoscimento di una missione che io e te, insieme al nostro team di Pro Vita & Famiglia, portiamo avanti insieme, ogni giorno. L’ho ripetuto più volte durante la premiazione e voglio ripeterlo anche ora: è solo grazie alla vicinanza e al supporto di persone come te che il nostro lavoro riesce concretamente ad avere un impatto positivo sulla nostra società.

E questi premi ci dimostrano che i valori per cui ci battiamo hanno ancora un posto importante nel cuore di tante persone e che il nostro impegno per la vita e la famiglia è necessario e riconosciuto, nonostante le difficoltà e gli attacchi.

Ed è proprio per questo che ti chiedo di continuare a camminare al nostro fianco. Una donazione, una firma, una condivisione… ogni tuo piccolo gesto continuerà ad essere fondamentale.

GRAZIE di tutto cuore,!

Avanti tutta, per la vita e la famiglia,

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia