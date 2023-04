PRO VITA E FAMIGLIA * PASQUA: BRANDI E COGHE, « IL FIGLIO DELL’UOMO È VENUTO NON PER ESSERE SERVITO, MA PER SERVIRE E DARE LA SUA VITA IN RISCATTO PER TUTTI GLI UOMINI »

19.44 - domenica 9 aprile 2023

“Il Figlio dell’Uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la Sua vita in riscatto per tutti gli uomini”. Gesù, il Signore della Vita, ha vinto la Morte, per tutti e una volta per tutte: ecco perché le tenebre della cultura della morte non prevarranno, ecco perché possiamo già celebrare il trionfo della Vita! Questa è la nostra Speranza, questa è la nostra certezza e con queste parole vogliamo augurare a tutti una serena Santa Pasqua di Resurrezione!

*

Antonio Brandi

Presidente di Pro Vita & Famiglia

Jacopo Coghe

Portavoce di Pro Vita & Famiglia