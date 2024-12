PRO VITA E FAMIGLIA * MALTA: PRESIDENTE BRANDI, «AL VIA LA COLLABORAZIONE CON “EURO CHILD“, PER LA DIFESA DEI BAMBINI»

14.45 - mercoledì 4 dicembre 2024

Malta: Nasce collaborazione tra Euro Child e Pro Vita & Famiglia per difendere i bambini. In occasione della Marcia Nazionale per la Vita a Malta – nella giornata di domenica 1 dicembre – e in occasione del 10º anniversario del Live Network di Malta, si è svolto un incontro tra S.E. Marie-Louise Coleiro Preca, presidente di Euro Child e Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus, che ha segnato l’inizio di una collaborazione strategica per rafforzare la tutela dei bambini, con particolare attenzione ai più vulnerabili.

Entrambi hanno espresso preoccupazione per le crescenti difficoltà che i minori affrontano oggi, concordando sulla necessità di unire le forze per sostenere concretamente i bambini con disabilità, con Sindrome di Down e sulla piaga delle oltre 250.000 segnalazioni di minori scomparsi che ci sono ogni anno in Europa. La collaborazione si svilupperà sia sul piano culturale, attraverso iniziative di sensibilizzazione per promuovere il valore di ogni vita, sia con interventi pratici mirati alla creazione di strutture di supporto dedicate ai minori disabili e alle loro famiglie.

«Non possiamo tacere davanti ai terribili crimini che colpiscono i bambini in Europa e nel mondo: come il traffico di esseri umani, la pedopornografia, il commercio di organi, e le misteriose sparizioni che ogni anno coinvolgono migliaia di minori. A questi drammi si aggiungono gli orrori dei massacri di bambini innocenti nei conflitti come a Gaza, in Siria, Libano e in altre aree del mondo. È nostro dovere, come società civile, contrastare con ogni mezzo queste atrocità e proteggere i più vulnerabili», ha spiegato S.E. Marie-Louise Coleiro Preca.

«Questa partnership – ha aggiunto Toni Brandi – rappresenta un passo fondamentale per rispondere a una delle maggiori urgenze sociali: proteggere e valorizzare la vita di ogni bambino, specialmente di quelli che affrontano sfide più grandi, perché ogni bambino è un dono prezioso, fin da quando è un nascituro nel grembo materno e in quanto piccolo e fragile va subito tutelato».