PRO VITA E FAMIGLIA * INFANZIA: COGHE, «LABORATORIO TRANS PER BAMBINI DI 5 ANNI, ABBIAMO 24 ORE PER FERMARE QUESTA NUOVA FOLLIA» (PETIZIONE)

15.19 - sabato 28 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Abbiamo meno di 24 ore per fermare questa nuova e sconcertante follia gender! Il comitato etico dell’Università di Roma Tre ha approvato il finanziamento e la realizzazione di un laboratorio trans per bambini di 5 anni!

Petizione

Si chiama Laboratorio per bambin* trans e gender creative, un progetto di ricerca con strumenti ludico-creativo per ascoltare e accogliere le storie di bambin* e ragazz* (dai 5 ai 14 anni) condotto da ricercator* della comunità e da un insegnante montessoriana.

Hai capito bene , bambini trans, con tanto di asterisco… è diabolico! Guarda caso, l’insegnante e il ricercatore del laboratorio fanno parte di un gruppo di attivisti politici (GenderLens) che promuovono l’identità di genere fluida, “creativa” e “trans” per i bambini sin dall’infanzia.

Com’è possibile che il comitato etico di un’Università pubblica approvi un progetto così controverso, soprattutto su un tema come quello dei fantomatici “bambini trans”, dove la comunità scientifica internazionale è divisa e, nella maggior parte dei casi, contraria?

Parlare di “bambini trans” è una follia, e il fatto che questo avvenga in una Università tramite lo stanziamento di soldi pubblici (miei e tuoi) a vantaggio di associazioni che promuovono la transizione dei minori È INTOLLERABILE!

Il laboratorio avrà luogo domani (28 settembre), ci rimangono meno di 24 ore per intervenire! Firma ora la nostra petizione per chiedere al Rettore dell’Università, Massimiliano Fiorucci, di fermare immediatamente questa iniziativa ideologica che coinvolge minori senza alcun fondamento scientifico!

La verità è che siamo stufi di vedere collettivi LGBTQ che prendono di mira i bambini nelle scuole e nelle università per promuovere i loro progetti ideologici – è un bombardamento continuo!

So che sembra assurdo , ma dobbiamo ribadirlo con forza: i bambini sono maschi e le bambine sono femmine, NON ESISTONO BAMBINI TRANS!

Far credere a un bambino che possa nascere in un corpo sbagliato, che possa identificarsi in una femminuccia nonostante sia un maschietto (e viceversa), non solo li confonde, ma può avere conseguenze devastanti!

Magari per loro può essere un gioco, ma non lo è per quegli adulti che, ossessionati dalla loro agenda ideologica, non si fanno scrupoli nell’usare i più vulnerabili per i loro disgustosi esperimenti sociali.

Tutti i Paesi che in passato hanno incoraggiato queste folli sperimentazioni hanno fatto marcia indietro, avendo riconosciuto i danni causati a migliaia di bambini e ragazzi.

Far credere ai bambini ancora in via di sviluppo di essere trans, di essere nati in un corpo sbagliato, è un’incredibile ingiustizia.

Farlo con i nostri finanziamenti alle Università pubbliche è un affronto che non possiamo tollerare!

Jacopo Coghe

Portavoce – Pro Vita & Famiglia Onlus