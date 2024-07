PRO VITA E FAMIGLIA * INAUGURAZIONE OLIMPIADI: COGHE, «MESSAGGIO DI ODIO RIVOLTO A MILIARDI DI CRISTIANI, BLASFEMA LA CERIMONIA CON I BAMBINI»

07.49 - mercoledì 31 luglio 2024

Sono fatti che hanno scioccato il mondo intero … e io ho ancora il voltastomaco! Mi riferisco alla blasfema cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 che è stata proiettata in diretta mondiale.

Miliardi di persone, milioni di famiglie con i loro figli che pensavano di assistere a uno spettacolo sportivo, si sono trovati davanti agli occhi questo scempio: uomini travestiti da caproni, figure infernali, drag queen e transessuali semi-nudi impegnati in danze sessuali e in una volgare rappresentazione blasfema dell’ultima cena, con una donna nelle vesti di Cristo.

In pochi hanno notato il dettaglio più raccapricciante: nel bel mezzo di quel dissacrante “baccanale”, fatto di danze sessualmente esplicite e corpi di uomini trans mezzi nudi, c’era anche UNA PICCOLA BAMBINA!

UN MESSAGGIO DI ODIO rivolto a miliardi di cristiani e ingiustificabili riferimenti che mettono a rischio l’innocenza dei bambini, proprio durante la cerimonia di apertura della manifestazione sportiva più importante al mondo!

No, non possiamo permettere che i responsabili di questo scempio la passino liscia!

URGENTE: firma ora la petizione rivolta al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per pretendere che il Comitato francese, responsabile dell’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi 2024, venga immediatamente sanzionato!

Il responsabile artistico della cerimonia di apertura e attivista LGBTQ, Thomas Jolly, in un tentativo maldestro di giustificare la palese provocazione degli organizzatori, ha dichiarato che non era loro intenzione scioccare nessuno e che non intendevano fare alcun riferimento blasfemo all’ultima cena di Cristo con gli apostoli…

Purtroppo è palese che le sue scuse siano un tentativo subdolo di distogliere l’attenzione dalla verità, ovvero che questa cerimonia è stata un attacco deliberato alla fede cristiana, camuffato da “espressione artistica”.

Basti guardare questo post dell’attrice che ha “interpretato” Cristo nella cerimonia di apertura delle olimpiadi per capire che le sue scuse non stanno in piedi: “OH SI! OH SI! IL NUOVO TESTAMENTO GAY”, oltre il danno, pensano di prenderci anche per i fondelli!

Ma lo scandalo non finisce qui. Jolly ha continuato affermando che in “Francia abbiamo il diritto di amarci, come vogliamo e con chi vogliamo”. Ma come si giustifica questa affermazione con la presenza di una bambina in mezzo a un baccanale osceno composto da uomini trans mezzi nudi?!, non c’è tempo da perdere, dobbiamo agire immediatamente affinché questi ambigui e blasfemi personaggi vengano immediatamente sanzionati! FIRMA ORA la petizione e pretendi l’intervento immediato del CIO!

Secondo la Carta Olimpica e il Codice Etico del CIO, ogni forma di discriminazione, anche religiosa, è vietata!

L’articolo 50 della Carta Olimpica vieta qualsiasi tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale in nessun sito, luogo o altra area olimpica.

Inoltre, il Codice Etico del CIO prevede il rispetto del principio di neutralità politica del Movimento Olimpico e rigetta ogni forma di discriminazione basata su religione.

Pertanto, abbiamo il diritto e il dovere di chiedere che il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024 venga sanzionato per questa grave violazione e che quanto accaduto non succeda mai più.

Dobbiamo agire ora, prima che il comitato francese trovi un escamotage per divincolarsi dalle loro responsabilità.

FAI SENTIRE LA TUA VOCE! FIRMA SUBITO la petizione per chiedere una sanzione immediata! Non rimaniamo in silenzio di fronte a questo vile attacco!, mi seguirai in questa importantissima battaglia fino alla sede centrale del CIO a Losanna (se necessario)? Basta solo la tua firma per fare la differenza e punire chi ha deriso, insultato la fede di milioni di cristiani nel mondo e messo a rischio l’immagine pura e innocente dei bambini.

*

Jacopo Coghe

Portavoce Pro Vita & Famiglia Onlus