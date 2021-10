PRO VITA E FAMIGLIA * CURE PALLIATIVE: «SOLO IL 10% LE RICEVE ALTRO CHE EUTANASIA, LA POLITICA ED I RADICALI PENSINO A QUESTO »

Pro Vita & Famiglia: «Solo il 10% le riceve. Altro che eutanasia. Politica e Radicali pensino a questo!».

«Impressionano i dati dell’OMS sull’accesso alle cure palliative per i malati nel mondo: solo una persona su dieci che avrebbe bisogno di queste cure riesce ad ottenerle. Questi dati portano all’attenzione pubblica l’emergenza globale a cui la sanità deve far fronte mentre in Italia la politica e i radicali pensano rispettivamente ad una legge sul suicidio assistito e al referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia, cioè la soluzione apparentemente più facile: procurare la morte!» è quanto dichiara Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione della Giornata Mondiale degli Hospice e delle Cure palliative che ricorre oggi.

«L’accesso alle cure palliative, siano esse strettamente mediche o psicologiche o di supporto sociale, deve essere garantito, continuativo e di prossimità per tutti i malati che ne hanno bisogno. È quindi un imperativo per la società investire nelle cure palliative e permettere a quel 90% che ancora non ne può usufruire di avere accesso ad esse! È questo il diritto che rivendichiamo: alleviare e accompagnare il malato e non sopprimerlo!» conclude Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia Onlus.