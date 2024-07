PRO VITA E FAMIGLIA * “BABY OLIVIA“: «L’AVVENTURA IN ITALIA È UFFICIALMENTE COMINCIATA, PROSSIMA TAPPA AD ANCONA (26/7)» (VIDEO)

09.42 - domenica 21 luglio 2024

Ci siamo: l’avventura di Baby Olivia in Italia è ufficialmente cominciata! Venerdì scorso si è svolta a Roma, a Piazza del Popolo, la prima proiezione su maxischermo dell’emozionante video di Baby Olivia, che racconta con rigore scientifico l’origine e lo sviluppo umano in gravidanza.

Il video è stato trasmesso a ripetizione per diverse ore, e a fine giornata è stato visto da migliaia di passanti. Fantastico!

Durante la proiezione, io, Maria Rachele, Francesca e altri amici di Pro Vita & Famiglia abbiamo fatto volantinaggio in giro per la Piazza per spiegare l’iniziativa ai passanti chiedendo loro cosa ne pensassero.

Ecco com’è andata: guarda il video di 2 minuti che racconta la proiezione di Baby Olivia su maxischermo a Roma! Abbiamo fermato molte persone chiedendo: “Scusi, secondo lei quando comincia la vita umana?”.

A chi ha risposto “dalla nascita”, abbiamo chiesto se non fosse vita anche il giorno prima del parto, inducendo molti a interrogarsi (forse per la prima volta) sul fatto che non c’è differenza tra l’essere umano nel pancione e l’essere umano al di fuori, a parte la conformazione fisica.

Altri si sono detti del tutto d’accordo con noi ringraziandoci per l’iniziativa e apprezzando moltissimo il video di Baby Olivia. Alcuni, appena hanno capito che eravamo di Pro Vita & Famiglia, se ne sono andati stizziti senza volersi nemmeno confrontare… peggio per loro.

Molti adolescenti e giovani che abbiamo “intervistato” sono apparsi confusi e privi di certezze scientifiche: non avevano idea di come nascesse la vita nel grembo materno e come si sviluppasse nei 9 mesi.

È soprattutto per i più giovani che abbiamo avviato questa campagna di sensibilizzazione delle coscienze, motivo per il quale proveremo anche a portare questo messaggio e questi contenuti nelle Scuole.

Dopo Bologna toccherà ad Ancona, il 26 luglio, e poi vorremmo essere a Torino, dove però stiamo subendo un vergognoso boicottaggio politico