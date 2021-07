PRO LOCO G.S. MAVIGNOLA (TN) * GLI ANIMALI DEL PARCO: « IMPARIAMO A CONOSCERE LE LORO CARATTERISTICHE PER TUTELARE I LORO SPAZI, ALLA STRUTTURA DEL PARCO AI SASS IL 22 LUGLIO ORE 17.00 »

“Il Parco racconta: Gli animali del Parco, impariamo a conoscere le loro caratteristiche per tutelare i loro spazi” alle 17.00 alla struttura del Parco Ai Sass.

Lo sapevate che se avvistate un piccolo di capriolo seminascosto nell’erba non va in alcun modo toccato o avvicinato, altrimenti la mamma spaventata dall’odore dell’uomo lo abbandona? Ed ancora lo sapevate che mamma orsa prepara la sua tana prima di andare in letargo creando un soffice giaciglio per accogliere i cuccioli che nasceranno proprio durante il suo lungo sonno?

Gli animali del Parco Naturale Adamello Brenta nell’incontro organizzato dalla Pro Loco G.S.

Mavignola con gli studiosi dell’ente: come si muovono, quali sono le loro abitudini, il loro ciclo riproduttivo, di che cosa si nutrono, un affascinante viaggio per grandi e piccini dentro il meraviglioso mondo della fauna alpina, in programma domani 22 luglio, alle 17.00 presso la struttura del Parco Ai Sass. Unica raccomandazione la prenotazione obbligatoria entro le 12 di domani, telefonando al Punto Info del Parco Naturale Adamello Brenta, tel. 0465.507501 oppure scrivendo a [email protected].

Foto: Pino Oss, archivio Parco Naturale Adamello Brenta