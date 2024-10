PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * CONFLITTI MEDIO ORIENTE E UCRAINA: «CONVOCATO IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA, AL QUIRINALE MERCOLEDÌ 23/10 ORE 10.00»

16.15 - venerdì 11 ottobre 2024



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 10.

L’ordine del giorno prevede l’esame dell’evoluzione dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina, delle iniziative in ambito internazionale ed europeo e dello stato delle missioni militari italiane nella regione mediorientale.