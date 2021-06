PRESIDENZA COPASIR * AUDIZIONE CON AMBASCIATORE BELLONI: URSO, « OGGI PRIMO INCONTRO CON IL NUOVO CAPO DEL DIPARTIMENTO, PROSEGUE L’ESAME DEL DECRETO CYBER SECURITY »

Copasir. Urso: oggi audizione ambasciatore Belloni. Prosegue esame decreto Cyber Security.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito oggi il direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), ambasciatore Elisabetta Belloni.

“Si è trattato del primo incontro – precisa il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso – con il nuovo capo del Dipartimento a cui il Comitato ha rivolto auguri di buon lavoro con la certezza di una piena e leale collaborazione”.

In particolare, nel corso della riunione del Comitato è stato affrontato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), che ha iniziato l’esame nelle competenti Commissione della Camera dei deputati.