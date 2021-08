PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * COMMIATO PREFETTO LOMBARDI: KASWALDER, « IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA CONTRIBUITO AL BUON ANDAMENTO DELLA COSA PUBBLICA »

Con stima e gratitudine, il presidente Walter Kaswalder ha oggi augurato buona pensione al Commissario del Governo uscente. Sandro Commissario – dopo 46 anni di servizio – ha concluso il percorso lavorativo e stamane ha voluto recarsi a palazzo Trentini per un saluto al Consiglio provinciale e a chi lo rappresenta. Il rappresentante dello Stato in Trentino ha avuto parole di grande elogio per la nostra terra, dove regna – ha detto – “la voglia di fare”. Ho grande rispetto per l’autonomia speciale – ha aggiunto Lombardi – perché sta in essa il senso stesso di questa provincia.

Kaswalder ha ricambiato riconoscendo che il Commissario del Governo, nei suoi tre anni di ruolo a Trento, ha lasciato “un grande segno” e contribuito fattivamente al buon andamento della cosa pubblica. A Lombardi, che risiederà nel bresciano ma non mancherà di tornare spesso in Trentino, subentrerà una figura di diretta nomina governativa. Per ora a sostituirlo c’è il vicario Alessandra Vinciguerra, nella quale l’uscente ha detto di riporre totale fiducia.