PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * ANNO SCOLASTICO 2021-2022: « LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DEGLI INCONTRI CON LE SCUOLE, A PALAZZO TRENTINI MARTEDÌ 24 AGOSTO ORE 11.00 »

Conferenza stampa. Martedì 24 agosto prossimo alle ore 11.00 presso la Sala Aurora di palazzo Trentini.

La Presidenza del Consiglio provinciale presenterà il programma generale degli incontri tra l’ente consiliare e le scuole nell’anno scolastico 2021-2022, in stretta connessione anche con le iniziative già in campo per il 50° del Secondo Statuto di Autonomia. Sarà presente anche il relativo Comitato per le celebrazioni.