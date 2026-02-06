PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – PALAZZO CHIGI * «LA PREMIER MELONI INCONTRA L’EMIRO DEL QATAR, FOCUS SU MEDIO ORIENTE E LIBIA»

20.00 - venerdì 6 febbraio 2026

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Milano l’Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Il colloquio ha permesso un approfondito scambio di vedute sulla situazione in Medio Oriente. In particolare, i due Leader hanno discusso degli sforzi necessari per favorire il riavvio di un percorso negoziale tra Stati Uniti e Iran, oltre al comune impegno per la stabilizzazione e la futura ricostruzione della Striscia di Gaza. Il Presidente Meloni ha espresso profondo apprezzamento per l’efficace opera di mediazione svolta con determinazione da Doha in entrambi i contesti.

L’incontro ha inoltre rappresentato l’occasione per un confronto sul dossier libico, nel quale è stato ribadito il pieno sostegno alla stabilità della Libia. In tale ambito, i due Leader hanno affrontato anche il tema della gestione del fenomeno migratorio, sottolineando l’importanza di un impegno comune nel contrasto ai flussi irregolari e al traffico di esseri umani lungo le direttrici del Mediterraneo.