PRESIDENZA CAMERA DEPUTATI * MINACCE A FUGATTI: FONTANA, «SENTITA SOLIDARIETÀ, NO SPAZIO A VIOLENZA»

13.41 - venerdì 7 giugno 2024

Minacce a Fugatti, Presidente Lorenzo Fontana: sentita solidarietà, no spazio a violenza. Sentita solidarietà al Presidente Maurizio Fugatti, destinatario di nuove minacce e bersaglio di gesti intimidatori gravissimi. La violenza, dei gesti e delle parole, non deve trovare mai spazio. Mi auguro che i responsabili siano presto individuati, grazie a chi sta lavorando per questo”.

Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.