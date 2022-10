PRESIDENTI ONORARI PATT – PANIZZA E PALLAORO: “APPELLO ALL’UNITÀ AUTONOMISTA”: « LA FRAMMENTAZIONE È INUTILE E DANNOSA, PER TUTTI NOI E PER IL TRENTINO »

10.40 - mercoledì 26 ottobre 2022

APPELLO ALL’ UNITA’ AUTONOMISTA

Avvertendo tutta la gravità della fase che sta attualmente attraversando il Partito Autonomista Trentino Tirolese (P.A.T.T.), noi, Presidenti onorari dello stesso, ma anche protagonisti e testimoni di stagioni complesse e difficili del movimento autonomista tutto, sentiamo il dovere morale di un convinto richiamo al principio dell’unità. Non si tratta solo di un atto di rispetto nei confronti di iscritti, elettori e simpatizzanti, ma anche di un doveroso tributo ad una storia che, pur nelle sue differenziazioni, ha sempre saputo far prevalere, alle fine, le ragioni unitarie su quelle della frammentazione inutile e dannosa per tutti noi e per il Trentino.

Proprio nel solco profondo della nostre tradizioni e delle nostre battaglie in difesa dell’autonomia e del suo sviluppo, confermiamo la distanza incolmabile dell’autonomismo da ogni estremizzazione della politica in chiave nazionalista e razzista, rinnovando invece un forte impegno in favore delle nostre comunità, delle famiglie, delle imprese e dei più svantaggiati, certi che il valore della solidarietà è fondamento irrinunciabile del patrimonio autonomistico. Forti di questa convinzione, diventa inaccettabile, per noi, ogni ipotesi di collocazione del P.A.T.T. con i partiti dell’attuale maggioranza del governo provinciale.

Infine, nell’evolversi delle dialettiche politiche, crediamo che le decisioni non possano essere sempre rinviate all’infinito, certi come siamo che l’orgoglio dell’agire autonomista risiede proprio nella capacità di non subire le decisioni altrui e di decidere in libertà, con chiarezza e coerenza, per un bene superiore a quello di Partito e cioè quello della nostra gente e della nostra terra.

Il Presidente onorario del P.A.T.T. – prof. Luigi Panizza

Il Presidente onorario del P.A.T.T – dott. Dario Pallaoro

Trento, 25 ottobre 2022