News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

PRESIDENTE LA RUSSA * (X.COM) : MILANO-CORTINA 2026: «GIOIA OLIMPICA OFFUSCATA DA CAOS E SABOTAGGI»

12.46 - domenica 8 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Mentre il mondo rende ancora omaggio all’Italia per la bellissima cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, delinquenti e violenti provano a sabotare linee ferroviarie e scendono in piazza per creare disordini.

È totale e ferma la mia condanna per queste azioni che mirano a screditare la Nazione e a portare il Paese nel caos. Rivolgo agli organizzatori e ai volontari che lavorano per dare lustro all’Italia, e alle Forze dell’ordine, sempre in prima linea a tutela dei cittadini, la mia sincera solidarietà e la mia profonda gratitudine.

 

