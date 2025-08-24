Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

PRESIDENTE LA RUSSA (SOCIAL “X“) * RICORDO TERREMOTO AMATRICE: «A NOVE ANNI DA QUELLA TRAGEDIA, IL DOLORE PER LE 299 VITTIME È ANCORA VIVO»

09.05 - domenica 24 agosto 2025

Nella notte del 24 agosto 2016, il Centro Italia fu colpito da un sisma che lasciò distruzione e silenzio tra le macerie di Amatrice e di tanti altri borghi della nostra Nazione. A nove anni da quella tragedia, il dolore per le 299 vittime è ancora vivo. Così come è ancora viva la grande dignità di coloro che quella notte pur avendo perso tutto hanno trovato la forza e il coraggio di restare, di ricostruire, di credere in un nuovo inizio. Il ricordo di quella ferita ci accompagna e richiama tutti noi a una grande responsabilità collettiva: rafforzare la prevenzione per proteggere le nostre comunità.

