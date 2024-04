PRADER BANK E EUREGIO PLUS * “MINIBOND”: LOVECCHIO, « SOSTENUTE TRAMITE IL FONDO MOLTE IMPRESE DEL TN-AA/SÜDTIROL, PER UN TOTALE DI 25 EMISSIONI SOTTOSCRITTE »

09.47 - mercoledì 10 aprile 2024

Il circuito economico locale funziona. Si chiude una esperienza positiva. Il Fondo Euregio Minibond come base per ulteriori progetti. In questi giorni, a 10 anni dalla sua istituzione, è stato chiuso il Fondo Euregio Minibond come da previsioni regolamentari. E’ stato un esempio di come il circuito economico locale funzioni nel momento in cui i partner del posto si uniscono per raggruppare le loro forze. In questo modo è possibile sostenere le imprese della regione con nuovi servizi innovativi e, al contempo, rafforzare la piazza finanziaria locale.

Il Fondo Euregio Minibond, istituito e gestito da Euregio Plus SGR, con Arranger e Advisor PRADER BANK, era partito nel 2013, raccogliendo oltre 70 milioni di Euro soprattutto da investitori istituzionali della regione, per metterli a disposizione delle imprese locali di piccole e medie dimensioni in forma di minibond.

“Tramite il Fondo Euregio Minibond” – sottolinea Sergio Lovecchio, Direttore Generale di Euregio Plus SGR – “sono state sostenute parecchie imprese del territorio Trentino Alto Adige/Südtirol, per un totale di 25 emissioni sottoscritte”. Il fondo ha investito in società di vari settori tra cui: energetico, industriale, vitivinicolo, informatico, alimentare, dei servizi per l’ambiente e alberghiero. L’esperienza si è rivelata valida a tal punto – aggiunge Lovecchio – “che ci è stato richiesto di istituire un ulteriore fondo, il FIA Euregio+ PMI che è a disposizione delle imprese locali che vogliono crescere ed avvalersi di tale forma di finanziamento in aggiunta al finanziamento bancario.”

“L’esperienza concreta del Fondo Euregio Minibond ha dimostrato che i circuiti locali funzionano e che una visione di lungo periodo permette di seguire nuove strade, di implementare strumenti finanziari innovativi e, quindi, di rafforzare l’economia locale per assicurare il benessere del territorio.” conclude Josef Prader, Fondatore di PRADER BANK.