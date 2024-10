POSTE ITALIANE * TG POSTE: DEL FANTE,«LOGISTICA E PROGETTO POLIS, AL CENTRO DEL PIANO INDUSTRIALE» (VIDEO)

13.59 - mercoledì 2 ottobre 2024

L’AD Del Fante e il DG Lasco al TG Poste: logistica e progetto Polis sono al centro del piano industriale.

Poste italiane manterrà il proprio impegno sul servizio postale universale. Lo hanno ribadito l’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, e il Direttore Generale, Giuseppe Lasco durante un’intervista a tutto campo rilasciata al TG Poste.

“Manteniamo il nostro commitment sulla posta e sul servizio universale, con le condizioni che si andranno a determinare nel rinnovo del contratto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”, ha spiegato Del Fante commentando i grandi progressi del Gruppo nella logistica, che ha visto Poste Italiane diventare il primo operatore nel mercato dei pacchi B2C. “La risposta ai dubbi sul servizio universale” ha detto invece Lasco “è Polis: quando siamo arrivati in Poste Italiane il primo documento che è stato posto alla nostra attenzione riguardava la chiusura di 1486 uffici postali. Abbiamo deciso di non chiuderli e di incentrare il progetto Polis sulla tenuta degli uffici postali nei piccoli centri”.