POSTE ITALIANE * RISULTATI FINANZIARI – PRIMO SEMESTRE: «UTILE A UN MILIARDO, RIVISTA LA GUIDANCE 2024»

08.23 - martedì 30 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

POSTE ITALIANE. RISULTATI FINANZIARI DEL SECONDO TRIMESTRE E DEL PRIMO SEMESTRE 2024.

NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, FIRMATO A LUGLIO, FAVORISCE LA TRASFORMAZIONE DELLA LOGISTICA E DISTRIBUZIONE E CONSENTE UNA MAGGIORE VISIBILITÀ SULL’EVOLUZIONE DEI COSTI IN ARCO PIANO

RICAVI DEL PRIMO SEMESTRE 2024 PARI A € 6,2 MILIARDI, CON UNA CRESCITA UNDERLYING DEL 7,3% SU BASE ANNUA (€ 3,1 MILIARDI NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2024, CON UNA CRESCITA UNDERLYING2 DELL’8,7% SU BASE ANNUA), TRAINATI DA UNA SOLIDA PERFORMANCE DI CORRISPONDENZA E PACCHI, DAL MARGINE DI INTERESSE (NII) E DAI PAGAMENTI

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) ADJUSTED DEL PRIMO SEMESTRE 2024 PARI A € 1,5 MILIARDI, CON UNA CRESCITA UNDERLYING2 DEL 14,2% SU BASE ANNUA (€ 782 MILIONI NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2024, CON UNA CRESCITA UNDERLYING2 DEL 14,2% SU BASE ANNUA) E UTILE NETTO PARI A OLTRE € 1,0 MILIARDI (€ 525 MILIONI NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2024)

CRESCITA TRIMESTRALE PIÙ ALTA DEI RICAVI DI CORRISPONDENZA E PACCHI, SU BASE ANNUA, DALLA QUOTAZIONE ; I RICAVI DEI PACCHI BENEFICIANO DELLA CRESCITA DEI VOLUMI IN TUTTI I SEGMENTI DI CLIENTELA; I RICAVI DA CORRISPONDENZA CRESCONO GRAZIE AD UN MIGLIOR MIX E AD AZIONI DI REPRICING.

RICAVI DEI SERVIZI FINANZIARI TRAINATI DA UN MARGINE DI INTERESSE CHE SI ATTESTA AD UN LIVELLO RECORD E DA TREND COMMERCIALI FAVOREVOLI IN TUTTI I PRODOTTI ATTIVITÀ FINANZIARIE INVESTITE (AFI) IN CRESCITA DI € 8 MILIARDI, SUPPORTATE DA UNA RACCOLTA NETTA DI € 4 MILIARDI, DI CUI € 2,8 MILIARDI DA PRODOTTI DI INVESTIMENTO RAMO INVESTIMENTI VITA E PREVIDENZA STABILE, CRESCITA SIGNIFICATIVA NEL COMPARTO ASSICURATIVO PROTEZIONE.

RICAVI1 DEI SERVIZI POSTEPAY IN CRESCITA, TRAINATI DA PAGAMENTI DIGITALI E CON CARTE, DALLA LEADERSHIP NELL’E-COMMERCE, NONCHÉ DA UNA SOLIDA CRESCITA NEL BUSINESS DELL’ENERGIA

***

GUIDANCE DEL RISULTATO OPERATIVO (EBIT) ADJUSTED3 DEL 2024 RIVISTA AL RIALZO A € 2.8 MILIARDI, GRAZIE ALLA PERFORMANCE STRAORDINARIA DI CORRISPONDENZA, PACCHI E DISTRIBUZIONE E DEL MARGINE DI INTERESSE (NII), AI SOLIDI RISULTATI DI SERVIZI POSTEPAY NONCHÉ ALLA MAGGIORE VISIBILITÀ SULLA TRASFORMAZIONE DELLA RETE E SUI COSTI DEL PERSONALE.

Ieri, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane” o “il Gruppo”), presieduto da Silvia Maria Rovere, ha approvato i risultati finanziari per il primo semestre del 2024.

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, ha commentato: “Il nostro modello di business antifragile e phygital, progettato per la sostenibilità, si è dimostrato ancora una volta vincente con questi risultati così straordinari. Da inizio anno, la performance continua ad essere solida in tutti i settori, con un’ulteriore accelerazione dei trend positivi nel secondo trimestre del 2024. Come sempre, rimaniamo concentrati sul mantenere la disciplina nell’esecuzione del piano strategico Connecting Platform.

Nel primo semestre del 2024, i ricavi hanno superato € 6,1 miliardi, in crescita del 7% su base Underlying, escludendo il contributo della plusvalenza di Sennder e della Gestione Attiva del Portafoglio. Nel semestre, il risultato operativo (EBIT) Adjusted, al netto della stima relativa al fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita, risulta pari a € 1,5 miliardi e in crescita del 14% su base Underlying, con un utile netto appena superiore a € 1 miliardo.

Le nostre persone svolgono un ruolo determinante, e sono molto lieto di annunciare il rinnovo di un contratto nazionale di lavoro reciprocamente vantaggioso, che copre il quadriennio dal 2024 al 2027, finalizzato in tempi record e firmato la scorsa settimana. A nome della nostra Presidente Silvia Maria Rovere e del Direttore Generale Giuseppe Lasco, desidero ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti in questo processo, in particolare le Organizzazioni sindacali, per il loro approccio estremamente costruttivo.

L’accordo rappresenta una pietra miliare, poiché risulta cruciale per l’implementazione sia della trasformazione del nostro business logistico, sia del nuovo modello di servizio commerciale per i servizi finanziari negli Uffici Postali, fornendo piena visibilità sull’evoluzione della nostra base dei costi in arco piano.

Nel settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione, i ricavi dei pacchi sono stati trainati da una crescita a doppia cifra dei volumi, dove stiamo guadagnando quote di mercato in tutti i segmenti di clientela, mentre i ricavi da corrispondenza beneficiano di un miglior mix e di efficaci azioni repricing.

Nei Servizi Finanziari, i ricavi sono cresciuti del 9% nel trimestre e del 7% nel primo semestre su base Underlying, trainati da un margine di interesse (NII) ad un livello record dalla quotazione e da trend commerciali positivi in tutti i prodotti.

Nei Servizi Assicurativi la redditività sta migliorando supportata da un ramo Investimenti Vita e Previdenza stabile e da un comparto assicurativo della Protezione in rapida crescita.

I Servizi Postepay continuano a registrare una crescita a doppia cifra nel semestre, grazie ai maggiori pagamenti con carta e digitali e alla nostra leadership nelle transazioni e-commerce; il successo del business dell’energia sta contribuendo alla crescita dei ricavi.

I solidi risultati del primo semestre insieme alla maggiore visibilità sull’evoluzione della base dei costi, supportano la rivisitazione al rialzo della guidance del Risultato operativo (EBIT) adjusted per l’intero anno 2024 a € 2,8 miliardi. Infine, voglio ringraziare i nostri dipendenti dedicati, il cui duro lavoro, impegno e professionalità sono fondamentali nei risultati importanti che continuiamo a ottenere.”