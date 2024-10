POSTE ITALIANE * REPLICA SU RIORGANIZZAZIONE UFFICI: «CONTINUIAMO AD ESSERE L’AZIENDA PIÙ CAPILLARMENTE DIFFUSA SUL TERRITORIO NAZIONALE, IN PARTICOLARE NEL COMUNE DI TRENTO»

15.52 - giovedì 24 ottobre 2024



Poste Italiane in conformità ai provvedimenti adottati dall’Agcom, ha predisposto un piano di riorganizzazione della rete postale che tiene conto dalle mutate abitudini dei cittadini ogni giorno più orientati all’utilizzo dei servizi online.

Va ricordato che ad oggi le interazioni giornaliere con i canali online del Gruppo sono oltre 20 milioni.

Nonostante questo Poste Italiane continua ad essere l’Azienda più capillarmente diffusa sul territorio nazionale ed in particolare nel Comune di Trento dove, al netto degli interventi che interesseranno 4 sedi del capoluogo, sono disponibili 13 uffici postali, di cui 6 con accesso su prenotazione, 10 ATM Postamat, di cui 9 disponibili 24 ore su 24, 63 Punti LIS e 37 Punto Poste.

Gli Uffici Postali oggetto di riorganizzazione sono: Trento 4 in via Giovanni Antonio Scopoli 53, Ravina, Via Berlina 5, Villazzano in via della Villa 24, Motorizzazione, Lungadige San Nicolò 14 e Martignano. A tal proposito si ricorda che l’ufficio Trento 2, dotato di atm in funzione 24 ore su 24 dista 1,06 km dall’ufficio che sarà chiuso, Trento 4 e 1,78 km da Motorizzazione.

L’ufficio Trento 9, anch’esso dotato di atm disponibile 24 ore su 24, dista 2,28 km dall’ufficio di Ravina. L’ufficio postale di Villazzano è distante 2,23 km da Trento 3 che continuerà ad essere a disposizione dei cittadini con atm in funzione 24 ore su 24. Infine, l’ufficio postale Cognola, aperto al pubblico 6 giorni a settimana, dista 1,89 km dall’ufficio postale di Via Bellavista a Martignano, dotato di atm disponibile 24 ore su 24 e che continuerà ad essere aperto tre giorni a settimana.

Si sottolinea infine che la presenza sul territorio e la capillarità della rete costituiscono un’attività strategica di Poste Italiane, come testimoniato dallo sviluppo del progetto Polis per l’ammodernamento in chiave sostenibile e digitale di 7mila uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti e la contestuale fornitura di nuovi servizi della Pubblica Amministrazione. Si ricorda che il progetto Polis nella provincia di Trento include 134 uffici Postali, di cui 61 completamente rinnovati.

L’Azienda assicura quotidianamente la più chiara informazione ai cittadini sia attraverso avvisi negli uffici postali, il sito poste.it e le app.