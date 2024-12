POSTE ITALIANE * REPLICA AI SINDACATI: «IN TRENTINO NON STIAMO RIDUCENDO DRASTICAMENTE IL NUMERO DI UFFICI POSTALI, TANTO MENO POSTI DI LAVORO»

16.57 - venerdì 6 dicembre 2024



In riferimento alle notizie imprecise e fuorvianti diffuse in questi giorni, Poste Italiane precisa che in provincia di Trento non è in atto alcun provvedimento che starebbe riducendo drasticamente il numero di uffici postali e tanto meno posti di lavoro negli oltre 190 uffici postali presenti in provincia. Quanto comunicato in questi giorni, senza aggiungere una puntuale descrizione del contesto cui si riferisce, crea non solo un nocivo allarmismo descrivendo come imminenti e ingiustificati provvedimenti che, in molti casi, sono in vigore dal 2020 ma suggerisce una drastica riduzione del servizio che non trova corrispondenza nella realtà.

Poste Italiane smentisce qualunque ipotesi di licenziamento e assicura che in provincia di Trento è già in atto il piano di ricollocamento delle risorse impiegate negli uffici oggetto della riorganizzazione.

Ogni giorno sono oltre 20 milioni le interazioni giornaliere realizzate attraverso i canali online del Gruppo in conseguenza di un utilizzo sempre più frequente dei servizi digitali da parte dei clienti. Poste Italiane ha predisposto un piano di ottimizzazione della propria rete, in conformità alla normativa di settore, espressamente approvato da AGCom con Delibera 115/24/CONS.

Con riferimento alla riorganizzazione, sono stati quindi attuati degli interventi di chiusura di uffici postali esclusivamente nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, smentendo dunque la riduzione dei servizi nelle località meno densamente abitate o più isolate, e garantendo la presenza di un ufficio postale alternativo nel raggio di massimo 3 km. Tra gli uffici individuati sono quindi stati scelti quelli che presentavano un calo più consistente nell’operatività nel periodo 2018 – 2022. Si precisa, inoltre, che il mantenimento, per alcuni uffici postali, dell’orario di apertura al pubblico aveva subito delle variazioni in conseguenza della pandemia di COVID-19 già nel 2020. Questa tipologia di intervento, in vigore da più di quattro anni, non costituisce pertanto una riduzione del servizio attuale.

A questo proposito Poste Italiane fa presente che la sua rete è la più capillare del Paese con circa 13mila uffici postali, di cui oltre 190 in provincia di Trento, e conferma che continuerà a garantire una presenza costante assicurando la qualità dei servizi a tutti i cittadini. Nel Comune di Trento, al netto degli interventi che interesseranno 4 sedi del capoluogo, sono disponibili 13 uffici postali, di cui 6 con accesso su prenotazione, 10 ATM Postamat, di cui 9 disponibili 24 ore su 24, 63 Punti LIS e 37 Punto Poste (la rete di Poste Italiane per il ritiro degli acquisti online e la spedizione di resi e pacchi prepagati).

Una presenza fisica sul territorio sulla quale il Gruppo ha continuato a investire in questi anni, come testimoniato anche dal Progetto Polis, che prevede l’ammodernamento, in chiave sostenibile e digitale, di 7mila uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti portando alle comunità i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione. Ad oggi sono stati completati oltre 70 uffici postali in provincia di Trento inseriti nel Progetto Polis che consentono ai cittadini di utilizzare i principali servizi della pubblica amministrazione. La presenza sul territorio è infatti un asset strategico per l’Azienda e Polis intende rafforzare un percorso di vicinanza, intrapreso già in passato, che nel tempo ha permesso di realizzare interventi significativi per i comuni meno densamente abitati, confermando il fattivo sostegno alle comunità, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni locali.

L’Azienda assicura quotidianamente la più chiara informazione ai cittadini sia attraverso avvisi negli uffici postali, il sito poste.it e le app di Poste Italiane.