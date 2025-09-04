POSTE ITALIANE * ASSETTI SOCIETARI; “AGCM DELIBERA L’APPROVAZIONE SENZA CONDIZIONI DELL’ACQUISIZIONE DEL 15% DELLE AZIONI TIM”

19.12 - giovedì 4 settembre 2025

AGCM DELIBERA L’APPROVAZIONE, SENZA CONDIZIONI, DELL’ACQUISIZIONE DEL 15% DELLE AZIONI DI TIM.

In relazione all’acquisizione del 15% delle azioni ordinarie di TIM, comunicata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 21 maggio 2025, all’esito della quale Poste Italiane detiene il 24,81% delle azioni ordinarie di TIM, la Società comunica che, nella seduta del 3 settembre 2025, l’AGCM ha deliberato di approvare senza condizioni l’operazione e, dunque, di non procedere all’avvio dell’istruttoria, in quanto essa non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.