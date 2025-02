POPOLARI PER L’ITALIA * VICENDA PRESIDENTE REGIONE MOLISE: «FIDUCIA IN ROBERTI E NELLA MAGISTRATURA»

13.56 - mercoledì 26 febbraio 2025

Popolari su vicenda presidente Regione Molise Francesco Roberti. Popolari: “Fiducia nell’operato di Roberti e della magistratura”. “Esprimiamo il nostro totale sostegno al presidente della Regione Molise Francesco Roberti per la vicenda giudiziaria che lo ha interessato nelle ultime ore. La necessità di fare chiarezza su quanto accaduto e la piena fiducia nell’operato della magistratura sono per noi forti e solide come la convinzione che il presidente, al tempo dei fatti non ancora Governatore della Regione, abbia agito nel massimo rispetto delle regole, a garanzia dei cittadini e della cosa pubblica.

Siamo convinti che la vicenda giudiziaria si concluderà positivamente e auspichiamo in tempi ragionevoli, affinché il ruolo di guida della Regione possa proseguire in una corretta e serena dimensione relazionale, senza ripercussioni sul piano umano, a tutela dell’integrità morale di Francesco Roberti, e con immutata determinazione”. Così in una nota stampa i dirigenti nazionali e molisani dei Popolari per l’Italia.