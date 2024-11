POLO VERONESI – ROVERETO (TN) * “LA FORZA DEL RISPETTO“: «CON I CAMPIONI MARCO MADDALONI E VINCENZO MANGIACAPRE, OGGI 22/11 ORE 14.30»

13.14 - venerdì 22 novembre 2024

La forza del rispetto: incontro al Polo Veronesi con Marco Maddaloni e Vincenzo Mangiacapre. Oggi 22 novembre alle ore 14.30 il Polo Veronesi ospiterà l’evento “La forza del rispetto”, un’occasione unica per incontrare e ascoltare le testimonianze di due grandi campioni: Marco Maddaloni, campione del mondo di judo, e Vincenzo Mangiacapre, campione olimpico di boxe.

Nella mattinata i due atleti si sono confrontati nell’aula magna del Polo Veronesi con gli studenti in occasione della presentazione del libro di Maddaloni “L’anima del campione” edito da Nicolucci editore.

Durante l’incontro del pomeriggio, i due atleti condivideranno le loro esperienze personali e sportive, illustrando come i valori del rispetto e della disciplina siano stati fondamentali per il loro successo e per la loro crescita personale. Sarà un’opportunità per il pubblico di scoprire da vicino le storie di determinazione e sacrificio che li hanno condotti alla vetta del mondo sportivo.

A seguito delle testimonianze, Maddaloni e Mangiacapre si esibiranno in dimostrazioni delle loro rispettive discipline, offrendo uno spettacolo dal vivo che metterà in evidenza tecnica e passione. L’evento vuole sottolineare l’importanza della disciplina non solo nello sport, ma anche nella scuola e nella vita di tutti i giorni, ispirando i giovani a seguire i propri ideali con tenacia e rispetto.

In questa occasione, il Polo Veronesi lancerà ufficialmente il laboratorio che prevede lezioni settimanali di judo, un progetto formativo messo a disposizione gratuitamente degli studenti e supervisionato tecnicamente da Marco Maddaloni. Questo laboratorio punta a trasmettere non solo le tecniche del judo, ma anche i valori di rispetto, disciplina e perseveranza, fondamentali per la crescita personale e sportiva.

Il progetto sarà possibile grazie al prezioso sostegno di Metalsistem, partner istituzionale del Polo Veronesi, che ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere attività educative e formative per i giovani. Il dottor Fabio Roncati, amministratore delegato di Metalsistem, sarà presente all’evento per testimoniare l’importanza di questa collaborazione e il sostegno al territorio e alle nuove generazioni.

L’ingresso è aperto al pubblico e rivolto in particolare ai più giovani, alle loro famiglie e alle associazioni sportive del territorio. Non perdete questa straordinaria occasione di conoscere due grandi campioni e vivere un pomeriggio all’insegna dei valori sportivi e umani. Subito dopo l’evento, alle ore 18:00, si terrà anche l’OPEN NIGHT del Polo Veronesi, un’occasione per conoscere l’offerta formativa del Polo Veronesi.

Dettagli dell’evento:

• Titolo: La forza del rispetto

• Data e ora: Venerdì 22 novembre, ore 14.30

• Luogo: Polo Veronesi, Rovereto

• Ospiti: Marco Maddaloni e Vincenzo Mangiacapre

• Ingresso: Libero

Per ulteriori informazioni, contattare il Polo Veronesi.

Mail: ufficiostampa@poloveronesi.it