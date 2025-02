“POLLING EUROPE“ * TECH COMPANIES – PERCEZIONE DEI CITTADINI EUROPEI: «LIVELLO DI GRADIMENTO, ZUCKERBERG 42% / BEZOS 38% / MUSK 36% / COOK 29%» (PDF REPORT)

15.30 - mercoledì 19 febbraio 2025

Abbiamo il piacere di inviarvi l’estratto dell’edizione di febbraio dell’European Multiclient Survey di Polling Europe che analizza la percezione dei cittadini europei su diversi temi:

🧑‍💻 Big Tech e livello di gradimento dei CEO

📱 Il supporto nei confronti di un possibile ban dei social media da parte dell’Unione Europea

🇺🇸 Trump e la Groenlandia

🇩🇪 Le elezioni in Germania

🤖 Intelligenza artificiale e regolazione da parte dell’UE

✈️ Il prezzo dei biglietti aerei

💉 Il finanziamento del sistema sanitario

Polling Europe, frutto della joint venture tra SWG e OpinionWay, è un istituto di ricerca di mercato e sondaggi con sede a Bruxelles. Sarà il punto di riferimento per la ricerca demoscopica in Europa, fornendo dati tempestivi e affidabili per istituzioni, associazioni, gruppi parlamentari, think tank e aziende. Un istituto di ricerca che cambia il paradigma andando ad indagare il percepito dei cittadini europei.

