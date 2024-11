POLIZIA STATO – CROTONE * «ASSOCIAZIONE ARMATA FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA, EMESSE 46 ORDINANZE CAUTELARI»

07.14 - martedì 26 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Crotone ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 46 soggetti gravemente indiziati, rispettivamente, di appartenere ad una associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, attiva nella provincia di Crotone, nonché di reati in materia di stupefacenti e in materia di armi.

Le investigazioni, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, coordinate dal Servizio Centrale Operativo, supportate da complesse attività tecniche, hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari circa l’esistenza di un’associazione criminale armata capeggiata da alcuni soggetti della città pitagorica, già gravati da precedenti.

Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11.00 presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.