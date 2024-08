POLIZIA FERROVIARIA – COMPARTIMENTO VERONA E TRENTINO ALTO ADIGE * BILANCIO FERRAGOSTO 2024: «4.955 CONTROLLI, 8 INDAGATI»

17.20 - giovedì 22 agosto 2024

L’impegno delle pattuglie nella settimana di Ferragosto ha permesso di procedere al controllo di 4955 persone, di denunciare in stato di libertà 8 persone e contestare 2 sanzioni amministrative per violazione al regolamento di Polizia Ferroviaria: è questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria svolta nelle principali stazioni ferroviarie delle quattro province Verona, Vicenza, Trento e Bolzano di competenza del Compartimento “per Verona ed il Trentino Alto Adige”. .

I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 316 pattuglie nelle stazioni di competenza: 17 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti ai danni dei viaggiatori; 8 le persone denunciate in stato di libertà, tutte di nazionalità straniera, e 2 i minori rintracciati a seguito di allontanamento. Una delle persone denunciate è un uomo che si era reso responsabile del furto di uno zaino da trekking, contenente capi di vestiario e denaro contante per circa € 200,00. A Bolzano, sono 6 le persone differite all’Autorità Giudiziaria che, in giornate diverse, hanno opposto resistenza agli Operatori di Polizia intervenuti su richiesta del Capotreno per persone che, sprovviste di regolare titolo di viaggio, si rifiutavano di regolarizzare la propria posizione e davano in escandescenza, rendendo necessario l’intervento degli Agenti e causando ritardo ai treni.