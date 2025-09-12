POLIZIA DI STATO – VERONA * ZAI: «DENUNCIATI 21 ULTRAS, RITENUTI RESPONSABILI DELL’AGGRESSIONE AI TIFOSI NAPOLETANI» (VIDEO)

07.06 - venerdì 12 settembre 2025
La Polizia di Stato di Verona ha denunciato 21 tifosi dell’Hellas Verona, dopo che lo scorso 23 maggio si sono resi autori di un’aggressione ai danni di alcuni tifosi napoletani che si trovavano nei pressi di un ristorante sito nella zona Zai di Verona a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli.
I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della Conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11.00 presso la Sala Stampa della Questura di Verona, alla presenza del Dirigente della Digos.
