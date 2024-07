POLIZIA DI STATO – VERONA * «RINTRACCIATI STRANIERI IRREGOLARI ED ESPULSI DAL TERRITORIO CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA, 44 LE MISURE APPLICATE» (VIDEO)

07.18 - martedì 23 luglio 2024

Dalle prime ore del mattino oltre 130 donne e uomini della Polizia di Stato sono in campo in una duplice operazione a Verona e provincia.

Due gli obiettivi: l’esecuzione di misure cautelari e di prevenzione – disposte le prime dall’Autorità Giudiziaria e le seconde dal Questore di Verona – ed il rintraccio di stranieri irregolari per la loro espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera. 33 le misure cautelari emesse, di cui 26 custodie in carcere e 7 divieti di dimora; 44 le misure di prevenzione applicate dal Questore. I dettagli delle operazioni saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige.