POLIZIA DI STATO * TRENTO – CONTROLLO TERRITORIO: QUESTORE IMPROTA: « UNA SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA E DEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ »

08.19 - sabato 24 giugno 2023

Polizia di Stato: operazione ad alto impatto della Questura di Trento. Una settimana all’insegna della sicurezza e del rispetto della legalità grazie all’attività ad alto impatto messa in campo dal Questore della Provincia di Trento.

I controlli ancora una volta hanno interessato i principali parchi di questa città, luoghi, questi, particolarmente esposti al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché quelle particolari zone che, grazie alla segnalazione dei cittadini, sono risultate maggiormente esposte a fenomeni di micro delittuosità quali questa Piazza Dante e Piazza Santa Maria Maggiore. Trattasi di luoghi che anche nelle successive settimane saranno oggetto di specifichi controlli e attività mirate al contrasto della microcriminalità diffusa.

Nello specifico, nell’ambito dei servizi disposti è stato possibile identificare nr. 600 persone, controllare 320 autoveicoli, sottoporre a sequestro circa 95 gr di sostanza stupefacente riconducibile al tipo hashish e 10 gr di sostanza riconducibile al tipo cocaina nonché deferire all’A.G. in stato di libertà 15 soggetti per reati contro il patrimonio, la persona e per reati riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Per ciò che concerne il contrasto all’immigrazione clandestina, nella sola settimana appena decorsa, sono stati eseguiti nr. 4 accompagnamenti al Centro di permanenza per il Rimpatrio e adottati nr. 4 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Gli uomini della locale Squadra Mobile hanno invece dato esecuzione a nr. 2 misure cautelari non detentive del tipo divieto di avvicinamento alla persona offesa a seguito di comportamenti tenuti dal responsabile riconducibili ai reati contro la persona.

L’attenzione è stata altresì riposta sul territorio di Rovereto, al fine di innalzare il livello di percezione della sicurezza percepito dalla collettività.

Nella settimana decorsa, presso quel centro cittadino, sono stati disposti nr. 5 servizi specifici di controllo del territorio con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine che, aggiungendosi al personale già impiegato nella quotidiana e ordinaria attività di controllo del territorio condotta da personale della Squadra Volanti, ha visto la presenza sul territorio di circa 100 uomini.

Grazie all’impiego del Reparto Prevenzione Crimine lì appositamente impiegato è stato possibile invero identificare nr. 200 persone e controllare nr. 70 autoveicoli.

A ciò, nello stesso periodo di riferimento, si aggiungono i 250 identificati della Squadra Volante e i 7 deferimenti all’Autorità Giudiziaria per furto, reati contro la persona e violazione della normativa sugli stranieri. Un’attività proficua e efficace che ha consentito un capillare e concreto controllo del territorio nonché la realizzazione dell’obiettivo a cui si è fatto riferimento: innalzare il livello di sicurezza percepito.

I luoghi maggiormente attenzionati poiché risultati più esposti a fenomeni di degrado sono stati le zone a ridosso del centro storico, l’Urban city, i parchi cittadini, la zona Lungoleno e della Stazione Ferroviaria. Trattasi di posti che anche nelle successive settimane saranno oggetti di specifichi controlli e attività ad alto impatto. L’attività, costantemente e quotidianamente diretta ad un efficace contrasto della microcriminalità diffusa, continuerà ad essere indirizzata sia verso questo centro cittadino che in quello di Rovereto.