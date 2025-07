POLIZIA DI STATO – TERNI * TRUFFA: «TENTA DI RAGGIRARE UN’ANZIANA DI 88 ANNI, ARRESTATA 56ENNE »

10.00 - martedì 29 luglio 2025

Terni: la Polizia di Stato sventa una truffa ai danni di un’anziana. Arrestata una donna di 56 anni. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Terni ha tratto in arresto in flagranza di reato una donna italiana di 56 anni, originaria di Napoli e con precedenti specifici per truffa, per tentata truffa ai danni di un’anziana signora di 88 anni.

I fatti hanno avuto inizio intorno alle 11:00 del mattino, quando l’anziana signora, residente a Terni, ha iniziato a ricevere insistenti telefonate da persone che, spacciandosi per operatori sanitari, le hanno raccontato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale e che sarebbe stato necessario fornire denaro e gioielli per le cure urgenti.

Nel corso della giornata le pressioni psicologiche si sono fatte sempre più intense, tanto che la vittima, molto preoccupata, aveva preparato 500 euro in contanti e vari monili in oro, tra cui le fedi nuziali, da consegnare ai sedicenti sanitari, come richiesto.

Intorno alle 15:40, su segnalazione pervenuta alla Sala Operativa tramite il Numero Unico Emergenza 112 (uno-uno-due) da parte di una terza persona, una pattuglia è intervenuta presso l’abitazione della malcapitata.

Gli agenti hanno trovato l’anziana ancora al telefono con uno dei truffatori, un uomo con accento campano, e hanno messo il cellulare in vivavoce per seguire la conversazione. Dopo aver rassicurato la vittima e dato precise istruzioni, i poliziotti hanno organizzato un blitz: la signora ha lasciato il sacchetto con denaro e gioielli su un tavolo vicino all’ingresso e si è ritirata in camera da letto, mentre gli agenti si sono nascosti in una stanza adiacente.

Poco dopo, una donna si è presentata alla porta dell’abitazione ed è entrata all’interno della casa dell’anziana, notando subito l’oro ed il denaro contante poggiato sul tavolo della cucina. Non appena la stessa ha tentato di afferrare il bottino, gli agenti sono intervenuti traendola in arresto.

A seguito di udienza per direttissima, è stato convalidato l’arresto ed è stata applicata nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli. Il Questore di Terni ha emesso nei confronti della 56enne la misura del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Terni per 3 anni.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.