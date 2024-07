POLIZIA DI STATO * SICUREZZA INFORMATICA: «LE NOSTRE OPERAZIONI DI RIPRISTINO, CONSEGUENTI ALL’INCIDENTE CHE HA PARALIZZATO L’OPERATIVITÀ SERVIZI»

15.43 - venerdì 19 luglio 2024

Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, che nel particolare settore della tutela degli asset cibernetici delle infrastrutture e delle istituzioni opera attraverso la Polizia Postale, sta supportando le infrastrutture critiche nazionali e territoriali nelle operazioni di contenimento e ripristino conseguenti al vasto incidente di sicurezza informatica che ha di fatto paralizzato l’operatività di moltissimi servizi.

Le informazioni escludono al momento che l’incidente possa ricollegarsi ad un attacco, bensì a un disservizio tecnico legato al rilascio di alcuni aggiornamenti di sicurezza.

Massima attenzione del CNAIPIC – Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale e dei Nuclei Operativi per la Sicurezza Cibernetica istituiti presso ogni COSC, primo presidio di tutela delle infrastrutture critiche aventi rilevanza strategica territoriale.

Il CNAIPIC, che con una sala operativa attiva nelle 24 ore rappresenta il punto di contatto nazionale e internazionale per la gestione degli eventi critici alle infrastrutture di rilievo nazionale operanti in settori sensibili e di importanza strategica per il Paese, è in costante contatto con le forze di polizia cyber a livello internazionale, per contribuire al pieno e rapido ritorno alla normalità nella erogazione dei servizi essenziali.