POLIZIA DI STATO – ROMA * “THE REB CONCOURS“: «IL CONCORSO INTERNAZIONALE RISERVATO ALLE VETTURE D’EPOCA, SAREMO PRESENTI CON 7 MEZZI STORICI (8-9/6)»

16.39 - venerdì 7 giugno 2024



L’8 e il 9 giugno pp.vv. presso il Roma Polo Club in Via dei Campi Sportivi, 43 in Roma si terrà la V edizione del concorso internazionale “The Reb Concours” riservato alle vetture d’epoca costruite dall’inizio del 900 fino agli anni 80. La manifestazione notoriamente richiama collezionisti del settore provenienti da tutta Europa e personaggi di spicco della società civile in qualità di giurati.

Anche quest’anno la Polizia di Stato sarà presente con uno stand ed uno spazio espositivo che ospiterà 7 tra i suoi mezzi storici più rappresentativi:

la “De Tomaso Deauville” renderà omaggio al Presidente Pertini;

l’Alfa Romeo 2600 Sprint;

l’Alfa Romeo Giulia Super 1600;

l’Alfa Romeo Giulietta 1300 TI;

la Lancia Flaminia;

l’Alfa Romeo Giulia Super 1600 Speciale;

l’Alfa Romeo Alfetta 1800.

Nella giornata di domenica 9 giugno alle ore 16.30 si terrà una conferenza con esperti della Polizia di Stato, di settore e illustri ospiti per un approfondimento sui film polizieschi italiani e con uno sguardo sul Paese che cambia visto dal finestrino di una macchina della Polizia; alle 18.00 si terrà il concerto della Fanfara della Polizia di Stato che regalerà momenti di spensieratezza agli ospiti intervenuti e a seguire l’assegnazione dei trofei dei vincitori del concorso. Per la Polizia di Stato il concorso internazionale assume anche un particolare significato di solidarietà perchè nel corso dell’evento è stata organizzata una raccolta fondi per sostenere il piano di assistenza continuativa “Marco Valerio” rivolto al sostegno dei figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie croniche.

Si allegano le schede dei mezzi storici della polizia di Stato presenti alla manifestazione.