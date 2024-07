POLIZIA DI STATO – ROMA * CONCLUSO 112MO CORSO FORMAZIONE: «IN ARRIVO SUL TERRITORIO 133 COMMISSARI, NEI PROSSIMI GIORNI RAGGIUNGERANNO LE SEDI DI SERVIZIO»

14.00 - lunedì 29 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In arrivo sul territorio 133 Commissari della Polizia di Stato. Stamattina, presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, alla presenza del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, i 133 frequentatori del 112° Corso Commissari della Polizia di Stato hanno concluso il percorso di formazione e nei prossimi giorni raggiungeranno le sedi di servizio.

I Commissari, con un’età media di circa 30 anni, tutti in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, molti di essi anche di corsi post universitari di II livello, durante i 16 mesi di permanenza alla Scuola Superiore di Polizia hanno avuto la possibilità di prendere parte ad iniziative finalizzate ad accrescerne le competenze professionali e culturali interagendo con diverse Istituzioni nazionali e straniere. Hanno inoltre conseguito il Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” in collaborazione con l’Università “Sapienza” di Roma.

Lo sorso 23 luglio, in occasione della cerimonia di intitolazione del Centro Studi Internazionali alla memoria del Primo Dirigente di P.S. Boris Giuliano, avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica, hanno incontrato il Capo dello Stato che ha formulato loro gli auguri per il nuovo percorso professionale che li aspetta. Durante la cerimonia di oggi, i Commissari hanno prestato solenne giuramento e ricevuto la sciarpa tricolore, simbolo delle funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il Capo della Polizia, nel salutare i Commissari, ha voluto innanzitutto ringraziare le famiglie, perchè hanno trasmesso ai giovani Funzionari importanti valori morali che oggi si traducono nella scelta di dedizione alla Nazione: una scelta di oneri e sacrifici. “Dal giorno del giuramento solenne, i Commissari iniziano ad essere al servizio del cittadino e devono garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Dovranno agire con senso di responsabilità anche al di fuori del servizio, poiché essere Funzionario di Polizia significa abbracciare un modello di vita”. Il Prefetto Pisani ha sottolineato che si tratta di un lavoro che va svolto con passione ma anche con umiltà e semplicità, perché l’autorevolezza si costruisce anche assumendosi la responsabilità del proprio operato e di quello dei collaboratori. Il Capo della Polizia ha evidenziato che i giovani Commissari, in una società in continua evoluzione, potranno essere al passo dei tempi soltanto con la loro sensibilità e le loro idee. Ha auspicato che essi possano essere sempre fieri della professione scelta, che è assunzione di un impegno morale nei confronti della collettività ma, innanzitutto, verso chi, prima di loro, ha interpretato il ruolo fino all’estremo sacrificio della vita.